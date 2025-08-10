Mar Contreras es ignorada por las mujeres en La Casa de los Famosos México 3 y las redes arden

La actriz y cantante está nominada - Foto: lacasafamososmx

En el tablero de nominados de La Casa de los Famosos México 3, el nombre de Mar Contreras no solo destaca por estar en riesgo de expulsión, sino por un detalle que ha encendido la conversación digital: su aislamiento dentro del reality.

La actriz, conocida por su temple y presencia en escena, es la única mujer que habita el cuarto Noche, un territorio compartido mayoritariamente por hombres. Del otro lado, el cuarto Día concentra a las demás participantes: Ninel Conde, Priscila Valverde, Elaine Haro, Mariana Botas y Dalílah Polanco.

La separación ha sido suficiente para que las redes sociales estallen en hipótesis, críticas y defensas encendidas.

El contraste es evidente. Mientras en Día las risas y las charlas parecen fluir con naturalidad, en Noche, Contreras enfrenta una convivencia distinta, más silente, sin la complicidad femenina que podría encontrarse al otro lado del pasillo.

Fans opinan sobre lo que sucede en La Casa de los Famosos México 3

Esa imagen, repetida en las transmisiones, ha derivado en un torbellino de opiniones.

“Qué fuerte, justo cuando hablan de no violencia contra la mujer”, escribió una espectadora, interpretando la situación como una forma de exclusión.

Otros, sin embargo, le restan dramatismo y apuntan a su propio comportamiento como detonante del distanciamiento: “Ya bájenle a su paranoia, ella es la que no convive, además es venenosa, la Mar defensora de los violentos”.

No faltan quienes vinculan su posición en el juego con sus alianzas estratégicas. En especial, su cercanía con Adrián Di Monte —también nominado y señalado por algunos usuarios como “abusador de mujeres”— ha sido combustible para el debate.

“Pues sí, Mar apoya a Adrián”, sentencia otro comentario que circula entre los más compartidos.

Así se vive dentro de La Casa de los Famosos México 3

En un fragmento que circula en redes sociales se puede ver cómo Mar se acerca al grupo donde se encontraban las mujeres platicando, pero inmediatamente una a una se alejaron de ella

En este contexto, la gala de este domingo adquiere un peso adicional. No solo se trata de la segunda eliminación de la temporada, sino de un momento que podría confirmar o romper la narrativa que las redes han construido en torno a la actriz.

Los otros nominados, Priscila Valverde, Alexis Ayala y el propio Adrián Di Monte, completan un cuarteto en el que cada voto podría redefinir alianzas y enemistades dentro de la casa.

Fuera de las paredes del reality, el fenómeno se lee como un microcosmos de relaciones sociales amplificadas por las cámaras. En la edición pasada, las divisiones de género y grupo fueron tema recurrente, pero en esta ocasión, la aparente “soledad” de Mar Contreras se ha convertido en uno de los puntos más virales del programa.

