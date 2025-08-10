Todo lo que debes saber sobre la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3: horario, canal y nominados

La noche de hoy se vivirá la segunda noche de eliminación - Foto: lacasafamososmx

Dos semanas bastaron para que el encierro en La Casa de los Famosos México 3 se convirtiera en un hervidero de alianzas, estrategias y fricciones. La convivencia forzada ya dejó sus primeras grietas y, esta noche, una figura saldrá para siempre del reality.

En la placa de nominados se encuentran Mar Contreras, Priscila Valverde, Alexis Ayala y Adrián Di Monte. Uno de ellos perderá el acceso a la carrera por el premio millonario y abandonará la dinámica diaria que, en pocos días, ya les exige nervios de acero.

Sin embargo, la persona que salga esta noche del carrusel seguirá presente a lo largo de las distintas galas y programas especiales del reality, lo que mantendrá vivo su paso por la competencia.

Ninel Conde, la intocable de la semana

En medio de este ambiente tenso, Ninel Conde logró lo que todos anhelan: la inmunidad. Como líder, disfrutó la suite exclusiva en compañía de Dalílah Polanco, una estancia que además de ofrecer comodidad, también un respiro estratégico del resto de la casa.

Dalílah, por su parte, comenzó la semana en la cuerda floja. Había sido nominada, pero un golpe de suerte, el poder de salvación, le permitió borrar su nombre de la lista y librarse de la amenaza de eliminación.

Una noche de decisiones y argumentos

La cita con el destino inicia a las 20:00 horas a través de Las Estrellas, y en streaming por ViX, donde el reality se vive minuto a minuto, los siete días de la semana.

La conducción estará en manos de Galilea Montijo, quien revelará el nombre del expulsado y guiará a los participantes en uno de los momentos más tensos: el carrusel de eliminación.

Antes del desenlace, se celebrará la gala de posicionamiento, un espacio donde cada habitante deberá señalar a la persona que desea fuera de la competencia y justificar su decisión. En esa dinámica, las estrategias se transparentan, las alianzas se fortalecen o se rompen, y los discursos se convierten en armas.

La tensión ya se palpa. Esta segunda gala definirá quién abandona la casa y también el rumbo emocional y estratégico de quienes permanecen. En un juego donde la popularidad y la astucia pesan igual, cualquier palabra o gesto puede marcar la diferencia.

