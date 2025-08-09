México

Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

El conductor hizo una pesada broma a su compañero de reality

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Facundo tiró a Aldo
Facundo tiró a Aldo (Foto: Ig/aldotdenigris)

La difusión de un video en el que Facundo tira al suelo a Aldo De Nigris durante la fiesta de La Casa de los Famosos desató múltiples reacciones en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios más discutidos de la temporada.

La situación, que inicialmente se tomó con risas y desconcierto dentro del reality, fue motivo de reflexión para el propio Facundo, quien inicialmente restó importancia al incidente.

Horas después de los hechos, Facundo reconsideró su comportamiento y manifestó remordimiento por la forma en que actuó.

Las disculpas de Facundo por lastimar a Aldo de Nigris

Infobae México)
Infobae México)

El conductor explicó a sus compañeros su sentir al respecto: “Sigo pensando que fue demasiado tosco, wey. Me pasé de verg*. Tendría que haber sido a la mitad de velocidad para que hubiera estado cag...”.

En el video, se aprecia claramente que Facundo se agachó y retiró con fuerza la alfombra donde se encontraba Aldo, ocasionando su caída frente a los demás habitantes.

La reacción inicial de quienes presenciaron la escena varió entre risas y preocupación, reflejando el clima ambiguo que caracteriza la convivencia dentro del programa. Facundo, consciente de la polémica que se generó, relató a sus compañeros que buscó a Aldo De Nigris en privado para disculparse personalmente: “Yo fui otra vez y le dije: ‘Tío, de verdad que no te ha pasado nada’”, comentó.

Usuarios en redes condenaron la situación (Vix)

A pesar de haber ofrecido disculpas privadas, Facundo señaló su intención de reiterar el perdón al sobrino de Poncho de Nigris y enfatizó que no desea que el incidente escale en controversia pública. Analizó, junto al grupo, el impacto que el entorno del reality puede tener en el comportamiento de los participantes y reconoció la influencia que ese tipo de dinámicas genera.

Por supuesto, lo ocurrido no dejó nada contentos a los fans de Aldo de Nigris, quienes no dudaron en expresar en sus redes sociales. Muchos de los internautas entusiastas de la participación del sobrino de Poncho De Nigris manifestaron sus ganas de que la producción de La Casa de los Famosos México haga algo respecto al acto de Facundo y explicaron que, si bien fue una broma, pudo haber sido muy peligroso.

Temas Relacionados

FacundoAldo de NigrisLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 6.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor hoy en México: se

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Hay registros este domingo 10 de agosto?

La iniciativa está disponible en los 32 estado de la República Mexicana y entrega 3 mil pesos de forma bimestral

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Hay

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Alexis Ayala cumple 60 años la tarde de hoy 9 de agosto

Sigue la transmisión 24/7: el villano de telenovelas fue sorprendido con sus tacos de canasta favoritos la tarde de este sábado

La Casa de los Famosos

Dólar en México: ¿Cómo cerró la semana el peso frente al billete verde?

La moneda nacional finalizó la primera semana con ganancias frente a la divisa estadounidense tras días de volatilidad alta como resultado de las decisiones de Donald Trump y el recorte a la tasa de interés del Banxico

Dólar en México: ¿Cómo cerró

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

Vallarta Cisneros dijo que sí espera que existan apelaciones o posibles impugnaciones por parte de autoridades como la FGR

“La sentencia es bastante clara”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La sentencia es bastante clara”:

“La sentencia es bastante clara”: Israel Vallarta espera no volver a la cárcel y pide “no ser llamado héroe”

“El señor M” en el caso de Israel Vallarta: la relación previa con Cassez y una llamada de apoyo “entre blancos”

Desde carabinas hasta módems Wifi: esto fue todo lo decomisado en nueva revisión al Penal de Aguaruto

Golpe millonario al narco: decomisan más de 6 toneladas de droga y sustancias químicas en Chiapas y Guerrero

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Aniversario luctuoso de Ramón Valdés;

Aniversario luctuoso de Ramón Valdés; estos fueron los actores de “El Chavo del 8” que acudieron a su funeral

Gustavo Adolfo Infante critica a Ninel Conde en LCDLFM y le recuerda que no ve a sus hijos: “¿Cuál instinto maternal?”

Abuela de Aldo de Nigris revela si aprobaría a Elaine Haro como la novia de él tras LCDLF 2025

Alejandra Guzmán habría intentado golpear a Aleks Syntek pero una romántica confesión improvisada cambió todo

James Cameron teme que su película Terminator pueda volverse real por la IA: de qué trata y dónde ver en México

DEPORTES

Heung Min Son reconoce trayectoria

Heung Min Son reconoce trayectoria de Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Nunca he estado a ese nivel”

Samuel García comparte detalles de todos los preparativos en Nuevo León para el Mundial 2026: “Será una gozadera”

Conoce las luchas pactadas hasta el momento para Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX

Pumas vs Necaxa; ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 4 y la presentación de Keylor Navas en CU?

Canelo Álvarez se convierte en padre por cuarta vez y presenta a Eva Victoria