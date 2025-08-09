Facundo admite que fue “demasiado tosco” con Aldo de Nigris: “Me pasé de...”

Facundo tiró a Aldo (Foto: Ig/aldotdenigris)

La difusión de un video en el que Facundo tira al suelo a Aldo De Nigris durante la fiesta de La Casa de los Famosos desató múltiples reacciones en redes sociales, convirtiéndose en uno de los episodios más discutidos de la temporada.

La situación, que inicialmente se tomó con risas y desconcierto dentro del reality, fue motivo de reflexión para el propio Facundo, quien inicialmente restó importancia al incidente.

Horas después de los hechos, Facundo reconsideró su comportamiento y manifestó remordimiento por la forma en que actuó.

Las disculpas de Facundo por lastimar a Aldo de Nigris

El conductor explicó a sus compañeros su sentir al respecto: “Sigo pensando que fue demasiado tosco, wey. Me pasé de verg*. Tendría que haber sido a la mitad de velocidad para que hubiera estado cag...”.

En el video, se aprecia claramente que Facundo se agachó y retiró con fuerza la alfombra donde se encontraba Aldo, ocasionando su caída frente a los demás habitantes.

La reacción inicial de quienes presenciaron la escena varió entre risas y preocupación, reflejando el clima ambiguo que caracteriza la convivencia dentro del programa. Facundo, consciente de la polémica que se generó, relató a sus compañeros que buscó a Aldo De Nigris en privado para disculparse personalmente: “Yo fui otra vez y le dije: ‘Tío, de verdad que no te ha pasado nada’”, comentó.

Usuarios en redes condenaron la situación (Vix)

A pesar de haber ofrecido disculpas privadas, Facundo señaló su intención de reiterar el perdón al sobrino de Poncho de Nigris y enfatizó que no desea que el incidente escale en controversia pública. Analizó, junto al grupo, el impacto que el entorno del reality puede tener en el comportamiento de los participantes y reconoció la influencia que ese tipo de dinámicas genera.

Por supuesto, lo ocurrido no dejó nada contentos a los fans de Aldo de Nigris, quienes no dudaron en expresar en sus redes sociales. Muchos de los internautas entusiastas de la participación del sobrino de Poncho De Nigris manifestaron sus ganas de que la producción de La Casa de los Famosos México haga algo respecto al acto de Facundo y explicaron que, si bien fue una broma, pudo haber sido muy peligroso.