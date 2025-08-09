México

Bebé fue abandonado en la madrugada y ya tenía hipotermia, fue encontrado por una pareja en Ecatepec

Un matrimonio encontró al menor durante la madrugada y alertó a las autoridades

Por Jorge Contreras

Guardar
Abandonan a recién nacido en
Abandonan a recién nacido en la carretera México-Pachuca (Foto de archivo: @israellorenzana/X)

Durante la madrugada de este sábado fue localizado un recién nacido abandonado sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura de Santo Tomás Chiconautla, frente a un comercio, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

El hallazgo fue realizado por un matrimonio que transitaba por la zona, quienes al percatarse de la presencia del menor solicitaron apoyo de las autoridades.

De inmediato, dieron aviso a elementos de la Coordinación Regional de Ecatepec de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Los uniformados llegaron al sitio y confirmaron la presencia del bebé, un varón que aún presentaba signos de vida. Ante la situación, los policías notificaron a los servicios de emergencia para que brindaran atención inmediata al menor.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec arribaron poco después, realizando una primera valoración médica. Según los reportes, el recién nacido fue encontrado envuelto en cobijas y presentaba signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Menor fue llevado al Hospital Las Américas

El recién nacido fue
El recién nacido fue llevado al Hospital Las Américas para su valoración médica (Osvaldo Muller Periodista/Facebook)

Tras estabilizarlo en el lugar, los rescatistas procedieron a su traslado al Hospital de Las Américas, donde ingresó al área de pediatría para una revisión más completa.

Personal médico indicó que el menor se encontraba en condición estable, aunque permanecerá en observación para descartar cualquier complicación derivada de la exposición prolongada al frío y a la intemperie.

Hasta el momento, no se ha determinado el tiempo exacto que el bebé permaneció abandonado ni la identidad de la persona o personas responsables del hecho.

Autoridades mexiquenses ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del abandono y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

Estos hechos recuerdan a otros casos similares, donde en mayo de este año, otra recién nacida fue localizada dentro de una bolsa negra y con síntomas de hipotermia en calles de Ciudad Azteca, logrando sobrevivir.

Por igual, en agosto de 2024, una mujer abandonó a un bebé recién nacido en una bolsa de supermercado en la colonia Olímpica 68, en este mismo municipio.

La SSEM y la Fiscalía General de Justicia mexiquense coordinarán acciones para el seguimiento del caso, mientras que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dará seguimiento a la situación del recién nacido, garantizando su protección y resguardo temporal.

Temas Relacionados

Bebé AbandonadoAutopista México-PachucaEcatepec de MorelosEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Lluvias CDMX hoy 11 de agosto: granizo y vientos con rachas se prevén en estas alcaldías

Sigue la actualización de las precipitaciones en la capital del país

Lluvias CDMX hoy 11 de

Exabogada de la madre de Fernando, niño de cinco años asesinado en Edomex, acusa al gobierno de “ocultar cosas”

Fabiola Villa considera que fue alejada del caso por “cuestiones políticas”

Exabogada de la madre de

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta de pago en agosto del apoyo anual de útiles escolares y uniformes

Se trata del primer depósito de este programa social, el cual se realiza anualmente y posteriormente hay dispersiones mensuales

Infobae

Qué día de agosto será el pico de la lluvia de meteoros Perseidas y cómo verla desde México

Este fenómeno astronómico podrá ser observado a simple vista sin equipo especial

Qué día de agosto será

Regina Murguía de JNS llega a los 40 años y retoma los conciertos tras ser operada por pólipos cancerosos

La integrante de JNS aclaró que su operación fue planificada y no de emergencia, invitando a sus seguidores a confiar en la resiliencia y a no dejarse llevar por especulaciones

Regina Murguía de JNS llega
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez de Nueva York define

Juez de Nueva York define fecha para que Departamento de Justicia resuelva aislamiento de Rafael Caro Quintero

Autorizan que El Chapo Guzmán se reúna con su abogado en ADX Florence, EEUU

Maestra secuestrada en Veracruz murió por tortura, asegura FGE: hay imputados por secuestro agravado

FGR destruye más de mil litros de residuos químicos y objetos del delito en Tlaxcala

Operación “Restitución”: aseguran 32 inmuebles en 12 municipios del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Regina Murguía de JNS llega

Regina Murguía de JNS llega a los 40 años y retoma los conciertos tras ser operada por pólipos cancerosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de agosto: ya hay finalistas para la prueba del líder

Tras sanción por violencia contra Mariana Rodríguez, Adrián Marcelo se destapa para alcalde de Monterrey

¿Será? Aldo de Nigris y Abelito aseguran que son los 2 habitantes más débiles de LCDLFM

Reportan nuevo arresto de Pee Wee en Texas por conducir en presunto estado de ebriedad

DEPORTES

Copa Mundial 2026: estos son

Copa Mundial 2026: estos son los requisitos para ser voluntario FIFA en las sedes mundialistas en México

Cómo va la remodelación del Estadio Azteca a 10 meses del inicio de la Copa Mundial 2026

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Pumas y Necaxa empatan en el debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario