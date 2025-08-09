Bebé fue abandonado en la madrugada y ya tenía hipotermia, fue encontrado por una pareja en Ecatepec

Abandonan a recién nacido en la carretera México-Pachuca (Foto de archivo: @israellorenzana/X)

Durante la madrugada de este sábado fue localizado un recién nacido abandonado sobre la carretera federal México-Pachuca, a la altura de Santo Tomás Chiconautla, frente a un comercio, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

El hallazgo fue realizado por un matrimonio que transitaba por la zona, quienes al percatarse de la presencia del menor solicitaron apoyo de las autoridades.

De inmediato, dieron aviso a elementos de la Coordinación Regional de Ecatepec de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Los uniformados llegaron al sitio y confirmaron la presencia del bebé, un varón que aún presentaba signos de vida. Ante la situación, los policías notificaron a los servicios de emergencia para que brindaran atención inmediata al menor.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec arribaron poco después, realizando una primera valoración médica. Según los reportes, el recién nacido fue encontrado envuelto en cobijas y presentaba signos de hipotermia debido a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada.

Menor fue llevado al Hospital Las Américas

El recién nacido fue llevado al Hospital Las Américas para su valoración médica (Osvaldo Muller Periodista/Facebook)

Tras estabilizarlo en el lugar, los rescatistas procedieron a su traslado al Hospital de Las Américas, donde ingresó al área de pediatría para una revisión más completa.

Personal médico indicó que el menor se encontraba en condición estable, aunque permanecerá en observación para descartar cualquier complicación derivada de la exposición prolongada al frío y a la intemperie.

Hasta el momento, no se ha determinado el tiempo exacto que el bebé permaneció abandonado ni la identidad de la persona o personas responsables del hecho.

Autoridades mexiquenses ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del abandono y, en su caso, proceder legalmente contra quienes resulten responsables.

Estos hechos recuerdan a otros casos similares, donde en mayo de este año, otra recién nacida fue localizada dentro de una bolsa negra y con síntomas de hipotermia en calles de Ciudad Azteca, logrando sobrevivir.

Por igual, en agosto de 2024, una mujer abandonó a un bebé recién nacido en una bolsa de supermercado en la colonia Olímpica 68, en este mismo municipio.

La SSEM y la Fiscalía General de Justicia mexiquense coordinarán acciones para el seguimiento del caso, mientras que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) dará seguimiento a la situación del recién nacido, garantizando su protección y resguardo temporal.