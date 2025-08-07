México

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Autoridades estatales confirman la identidad de un hombre desaparecido tras exhaustivos análisis forenses, marcando un avance en la búsqueda de desaparecidos en la región noroeste de Chihuahua

Por Aranza Estrada

Guardar
Autoridades estatales confirmaron la identidad
Autoridades estatales confirmaron la identidad de un hombre de 37 años, localizado en una fosa secreta tras un año de búsqueda, mediante análisis forenses y protocolos oficiales en la entidad. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste notificó a los familiares de un hombre cuya identidad fue confirmada tras la localización de sus restos en una fosa clandestina en Casas Grandes. La entrega de los restos, gestionada a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, representa un paso relevante en el proceso de identificación de personas ausentes en la región, según informó la Fiscalía General del Estado.

La noticia principal, confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, es la identificación de un hombre de 37 años de edad, con iniciales R.G.F., cuyo cuerpo fue hallado en el sitio conocido como “El Willy”.

El proceso de identificación se
El proceso de identificación se realizó mediante análisis técnico-científicos bajo el protocolo estatal para personas no localizadas. (FGE Chihuahua)

Chihuahua avanza en identificación de personas desaparecidas

El 25 de enero, autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste localizaron restos humanos en El Willy, en Casas Grandes, Chihuahua, como parte de diligencias relacionadas con diversas carpetas de investigación por desapariciones.

Según información oficial, uno de los cuerpos recuperados pertenecía a una persona reportada como ausente desde el 7 de febrero de 2023, cuya identidad fue confirmada mediante análisis técnico-científicos conforme al protocolo estatal para personas no localizadas. El hallazgo fue posible gracias al seguimiento ministerial y a trabajos de identificación forense realizados en el marco de estas investigaciones.

Este descubrimiento se suma a la individualización, el pasado 5 de agosto, de un menor de iniciales C.A.G.L., de 16 años, reportado como desaparecido desde el 12 de julio de 2024. Su cuerpo también fue localizado el 25 de enero en una fosa clandestina. “Una vez que se obtuvo su identificación, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, se realizó la notificación a sus familiares para su restitución y entrega en días pasados”, informó la FGE.

Las labores de rastreo en esa misma zona han dejado al descubierto una serie de hallazgos preocupantes, el 15 de enero fueron encontrados cuatro cuerpos más, tres de ellos identificados como traileros locales.

Entre el 21 y el 24 de enero, en ese mismo predio, se ubicaron 56 restos humanos distribuidos en 38 fosas clandestinas, y para el 5 de febrero, se reanudaron las búsquedas, sumando cuatro cuerpos más.

“Durante el operativo encabezado por la Comisión Local de Búsqueda, se ubicaron 38 fosas, mismas que fueron procesadas con la intervención de peritos de criminología, antropólogos forenses, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación”, informó la FGE el 25 de enero.

En total, solo en enero se encontraron al menos 56 víctimas inhumadas en 38 fosas dentro del terreno, lo que confirma la relevancia de esta área en las investigaciones de desapariciones forzadas, presuntamente vinculadas al grupo criminal “La Línea”.

Según información revelada a Infobae México, tras una serie de detenciones relevantes en el noroeste de Chihuahua, se activaron operativos de búsqueda que obtuvieron como resultado, hasta el día de hoy, el hallazgo de al menos 79 cuerpos, de los cuales 47 ya fueron entregados a sus respectivas familias.

Temas Relacionados

fosa clandestinaEl WillydesparecidosChihuahuaNarco en México

Más Noticias

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

El asesinato de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Reynosa, expuso el nivel de impunidad desatada en estos últimos dos años

Tamaulipas en alerta: 10 atentados,

Secretaría de Seguridad de Campeche da de baja a 25 elementos por acoso sexual, uso de sustancias ilícitas y extorsión

Los policías acusados de los delitos fueron dados de baja de la institución, dio a conocer Marcela Muñoz Martínez, titular de la corporación

Secretaría de Seguridad de Campeche

Por deuda de mil pesos, sujetos secuestran y asesinan a “Fernandito”, niño de 5 años, en Los Reyes-La Paz, Edomex

El cuerpo del menor fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un costal que se encontraba en el domicilio en el que lo tenían los acreedores de la deuda

Por deuda de mil pesos,

¿Por qué piden eliminar a Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’ y es señalada de “falso feminismo”?

La actriz domina la conversación en redes sociales por influir directamente en la nominación del actor Alexis Ayala

¿Por qué piden eliminar a

Hígado graso: estos son los alimentos recomendados y hábitos para eliminar la grasa hepática

Es una condición silenciosa pero reversible si se detecta a tiempo

Hígado graso: estos son los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tamaulipas en alerta: 10 atentados,

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

Quién es el Cabo 13, traficante de personas y uno de los homicidas más buscados de La Mayiza en Tijuana

Halla Fiscalía de Chihuahua más fragmentos óseos en predio “El Willy” en Casas Grandes

Golpe al mercado negro: aseguran 16 toneladas de autopartes y detienen a un hombre en Iztapalapa tras operativo conjunto

De Ángel del Villar a El Makabelico: Cómo el CJNG y el Cártel del Noreste han usado a la industria musical para lavar dinero

ENTRETENIMIENTO

Daniela Spalla y Esteman: la

Daniela Spalla y Esteman: la dupla pop del momento se prepara para un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: ellos son los cinco nominados de la semana

Papás de Abelito invitan a ver LCDLFM 2025 con ellos: dónde y cuándo será

Alicia Villarreal sale en defensa de ‘Chicharito’ Hernández: “Somos una sociedad muy sensible”

Captan a Christian Nodal y Ángela Aguilar en romántico paseo por Mérida tras rumores de crisis matrimonial

DEPORTES

Así serían los duelos de

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”

“Que antipático y sin gracia”: Nuevo video de ‘Chicharito’ para limpiar su imagen desata críticas por micromachismos

Pumas es eliminado ante Inter Miami en la Leagues Cup 2025 y se vuelve la ‘botana’ con divertidos memes