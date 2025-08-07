Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Autoridades estatales confirmaron la identidad de un hombre de 37 años, localizado en una fosa secreta tras un año de búsqueda, mediante análisis forenses y protocolos oficiales en la entidad. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste notificó a los familiares de un hombre cuya identidad fue confirmada tras la localización de sus restos en una fosa clandestina en Casas Grandes. La entrega de los restos, gestionada a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, representa un paso relevante en el proceso de identificación de personas ausentes en la región, según informó la Fiscalía General del Estado.

La noticia principal, confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, es la identificación de un hombre de 37 años de edad, con iniciales R.G.F., cuyo cuerpo fue hallado en el sitio conocido como “El Willy”.

El proceso de identificación se realizó mediante análisis técnico-científicos bajo el protocolo estatal para personas no localizadas. (FGE Chihuahua)

Chihuahua avanza en identificación de personas desaparecidas

El 25 de enero, autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste localizaron restos humanos en El Willy, en Casas Grandes, Chihuahua, como parte de diligencias relacionadas con diversas carpetas de investigación por desapariciones.

Según información oficial, uno de los cuerpos recuperados pertenecía a una persona reportada como ausente desde el 7 de febrero de 2023, cuya identidad fue confirmada mediante análisis técnico-científicos conforme al protocolo estatal para personas no localizadas. El hallazgo fue posible gracias al seguimiento ministerial y a trabajos de identificación forense realizados en el marco de estas investigaciones.

Este descubrimiento se suma a la individualización, el pasado 5 de agosto, de un menor de iniciales C.A.G.L., de 16 años, reportado como desaparecido desde el 12 de julio de 2024. Su cuerpo también fue localizado el 25 de enero en una fosa clandestina. “Una vez que se obtuvo su identificación, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, se realizó la notificación a sus familiares para su restitución y entrega en días pasados”, informó la FGE.

Las labores de rastreo en esa misma zona han dejado al descubierto una serie de hallazgos preocupantes, el 15 de enero fueron encontrados cuatro cuerpos más, tres de ellos identificados como traileros locales.

Entre el 21 y el 24 de enero, en ese mismo predio, se ubicaron 56 restos humanos distribuidos en 38 fosas clandestinas, y para el 5 de febrero, se reanudaron las búsquedas, sumando cuatro cuerpos más.

“Durante el operativo encabezado por la Comisión Local de Búsqueda, se ubicaron 38 fosas, mismas que fueron procesadas con la intervención de peritos de criminología, antropólogos forenses, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación”, informó la FGE el 25 de enero.

En total, solo en enero se encontraron al menos 56 víctimas inhumadas en 38 fosas dentro del terreno, lo que confirma la relevancia de esta área en las investigaciones de desapariciones forzadas, presuntamente vinculadas al grupo criminal “La Línea”.

Según información revelada a Infobae México, tras una serie de detenciones relevantes en el noroeste de Chihuahua, se activaron operativos de búsqueda que obtuvieron como resultado, hasta el día de hoy, el hallazgo de al menos 79 cuerpos, de los cuales 47 ya fueron entregados a sus respectivas familias.