¿'El Chapo’ Guzmán estuvo involucrado en el caso de Jeffrey Epstein? Abogada Mariel Colón desmiente acusaciones

La abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán niega rotundamente cualquier vínculo entre el capo y la muerte del financiero Jeffrey Epstein, desmintiendo las recientes acusaciones de la periodista Conchita Sarnoff. (Netflix/AP)

El nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a ser vinculado a teorías conspirativas en torno a la misteriosa muerte de Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores que fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019.

En esta ocasión, las afirmaciones vinieron de la periodista Conchita Sarnoff, una de las voces que ha documentado la red de abusos de Epstein, quien sugirió que existía una conexión entre Epstein, “El Chapo” Guzmán y la abogada Mariel Colón.

La polémica se desató luego de que Sarnoff, autora del libro TrafficKing: The Jeffrey Epstein Case, declarara en una entrevista reciente con Univisión que Mariel Colón —abogada que formó parte de la defensa del líder del Cártel de Sinaloa— habría sido la última persona en ver con vida a Epstein y que, por lo tanto, había sospechas sobre su papel en los últimos días del magnate, insinuando incluso la posibilidad de que Guzmán Loera pudiera haber tenido una presunta participación en su muerte.

"El Chapo" Guzmán y Jeffrey Epstein vivieron situaciones similares en esta cárcel de Nueva York (Foto: Reuters / AFP)

Sarnoff llegó a afirmar que Epstein, conocido por su racismo, no solía asociarse con personas hispanas y que le parecía “sospechoso” que una joven abogada puertorriqueña, recién salida de la universidad, tuviera acceso cercano a él en prisión.

“Yo pienso que ahí sucedió algo entre Mariel Colón, los abogados de Epstein y el Chapo Guzmán. De eso, creo, pongo la mano en el fuego. ¿Quién fue el último abogado de Epstein? Mariel Colón, quien también fue la última que representó al Chapo Guzmán. ¿Y quién estaba al lado de Epstein en la celda? El Chapo Guzmán. ¿Y quién le escribió el último testamento a Epstein? La señorita Mariel Colón, la abogada del Chapo Guzmán. ¿Por qué, si él nunca la había conocido, esta abogada jovencita terminó representando a Epstein, cuando él tenía un ejército de los mejores abogados criminales del país?“, cuestionó.

La entrevistada también consideró sospechoso el hecho de que Mariel Colón fuera la persona que redactó el testamento de Jeffrey Epstein apenas dos días antes de su muerte.

Mariel Colón desmiente acusaciones

Mariel Colón, quien también es cantante, ha representado a El Chapo y su esposa, Emma Coronel. (Foto: Reuters/IG:emmacoronel9oficial)

Pero la respuesta de Mariel Colón no se hizo esperar. En otra entrevista con Univisión, la abogada desmintió de manera categórica las declaraciones de Sarnoff, calificándolas de “falsas” e “irresponsables”.

Aclaró que jamás ha tenido contacto personal con la periodista como ésta lo ha asegurado y criticó la ligereza con la que se lanzan acusaciones que, dijo, “ponen en riesgo la integridad de terceros”.

“Asumiendo que hubiera sido compañero de celda, como ella insinúa, y que el señor Guzmán pudo haber tenido algo que ver con la muerte de él, su teoría completa se cae...Es algo sin sentido”, afirmó.

Colón explicó que el 19 de julio de 2019, el mismo día en que ella ingresó al equipo legal de Epstein, Guzmán fue trasladado al penal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

“Es imposible que el señor Guzmán haya tenido algo que ver con la muerte de Jeffrey Epstein. Cuando Epstein fue hallado muerto, el 10 de agosto de 2019, Guzmán llevaba casi un mes recluido en Colorado, bajo condiciones de aislamiento absoluto”, puntualizó.

Sarnoff también habló de la presunta existencia de unas “escaleras secretas” dentro del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, desde las cuales se insinuó que pudo haberse facilitado el acceso de una celda a otra para un asesinato, sumado a la falta de grabaciones de cámaras.

Ante este escenario, Colón desmintió rotundamente la existencia de tales accesos clandestinos.

“No hay escaleras secretas como dice, son escaleras conocidas para transportar a los reclusos. No hay escalera secreta, pasaje secreto, donde algo hubiera podido ocurrir. No sé cuál fue su intención al decir que había unas escaleras secretas”, añadió Colón.

La abogada niega haber redactado el testamento de Epstein

El fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, habla durante una conferencia de prensa sobre el arresto del financiero estadounidense Jeffrey Epstein,en una fotografía de archivo. EFE/ Jason Szenes

Otro de los puntos en los que Sarnoff sustentó su teoría fue la afirmación de que Colón redactó el testamento de Epstein apenas dos días antes de su muerte.

Sin embargo, Colón aclaró que su intervención en ese documento fue mínima y dentro de los procedimientos legales habituales. “Yo no redacté el testamento. No soy abogada de testamento. Lo único que hice fue presenciar como testigo una enmienda a su testamento original, algo rutinario en personas con altos patrimonios que deben actualizar sus bienes. Fuimos dos abogadas, testigos del acto, pero no tuvimos ninguna participación en la redacción”, explicó.

Colón también rechazó la idea de que Epstein se encontrara abatido o deprimido durante las semanas previas a su muerte.

“En el mes que tuve la oportunidad de trabajar con Jeffrey, él nunca se vio abatido, derrotado, con miedo”, afirmó. Dijo que vio a un hombre que lo que quería era luchar con los cinco abogados, revisando la evidencia.

“Lo vi siempre seguro y muy motivado para ver la evidencia y qué decían de él… Yo no creo que se haya quitado la vida, es lo único que voy a contestar sobre ese tema. El Jeffrey Epstein que yo vi día tras día por un mes no estaba listo para quitarse la vida“, subrayó.

En relación al tiempo que colaboró con Epstein, Colón fue precisó que ella sólo estuvo un mes en el caso y que ella no entró a su equipo legal sino hasta el 19 de julio, el mismo día que “El Chapo” fue trasladado a Colorado: “Ahí mi agenda se abre, entonces le puedo dedicar el mismo tiempo a un nuevo cliente, por eso yo entré al caso, y él fallece el 10 de agosto”.

A seis años de la muerte de Epstein, las teorías sobre su caso siguen alimentando titulares.