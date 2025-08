“Hay un antes y un después”: Adrián Marcelo reacciona a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo asegura que le ha costado reponerse de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México arrancó el pasado domingo 27 de julio con 15 nuevos habitantes dispuestos a ofrecer un contenido diferente para los televidentes.

A casi una semana del estreno del reality show, internautas han recordado la polémica que ocurrió durante la segunda edición entre Adrián Marcelo y Gala Montes, lo que terminó en la salida del creador de contenido.

Adrián Marcelo vs Gala Montes. (Fotos: ViX)

Adrián Marcelo reacciona a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México

Además de los fieles seguidores del programa de Televisa, Adrián Marcelo fue uno de los que se postuló al respecto sobre la nueva edición, pues incluso los actuales participantes lo han mencionado dentro de la casa.

Durante el podcast “Hermanos de leche”, el excondutor de Multimedios se sinceró sobre su participación y bromeó sobre con la llegada de Facundo al reality.

“Ahí van a entrar las verdaderas irreverencias, para eso ya metieron a Facundo”, expresó Marcelo.

Posteriormente, confesó que pese a la controversia ha sabido aprovechar los beneficios que tuvo al ser parte de uno de los programas más vistos a nivel nacional, pues ha realizado varios proyectos en Internet.

“Lo que le he sacado a ‘La Casa de los Famosos’, lo que le he sacado con el standup, con la entrevista a la señora Crista Montes, con la venta de merch, más lo que les cobré”, explicó.

(Foto: Hermanos de Leche / YouTube)

Sin embargo, el regiomontano aseguró que ya no es lo mismo desde que fue parte del proyecto, pues reveló que sí tiene estragos emocionales: “Hay un antes y un después porque los huevos se pagan. Yo la he sufrido, no soy feliz. Me costó emocionalmente, y ni lo era antés, no romantizo”.

Pese a los beneficios que consiguió al ser uno de los habitantes más polémicos y recordados del reality, agregó que se ha dado cuenta que “tener demasiado dinero no es la felicidad”.

Adrián Marcelo es mencionado por accidente dentro de La Casa de los Famosos México

El Bombón Asesino fue traicionada por su mente y sus palabras frente a las cámaras 24/7 del reality show Crédito: X (VictorNievesG)

Durante los primeros días dentro de la casa, Ninel Conde mencionó por accidente al exhabitante, situación que desató las críticas de los presentes, principalmente de Shiky.

Bajo dicho contexto, en redes sociales varios internautas compartieron el momento, pues aunque se trató de un error, revivió los conflictos y las estrategias que ocurrieron en la segunda edición del famoso reality show 24/7.