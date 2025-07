Tras polémica en restaurante de Polanco, Claudia Mollinedo reaparece y pide disculpa: “Esa no soy yo”

Claudia Mollinedo reapareció tras protagonizar polémica en un restaurante de Polanco. (Capturas de pantalla)

Luego de una intensa polémica desatada en redes sociales, la periodista Claudia Mollinedo reapareció este lunes 28 de julio con un mensaje de disculpa pública tras haber protagonizado un video viral en el que se quejaba del trato recibido en el restaurante Bagatelle, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

La grabación, que ella misma compartió en sus historias de Instagram, generó críticas por usar, junto a otras mujeres, tonos clasistas y arrogantes, lo que la llevó a ser apodada en redes como “Lady Polanco”.

En su mensaje más reciente, publicado en la plataforma X, Mollinedo ofreció una disculpa y afirmó que tomará un tiempo para reflexionar y reconstruirse “desde la verdad y la empatía”. Su publicación se dio después de que el medio con el que colaboraba, Imagen Televisión, decidiera apartarla, en medio del escrutinio público y la presión social que generó su comportamiento.

El origen de la polémica

Claudia Mollinedo genera polémica por su actitud en restaurante de Polanco. (Redes sociales)

La controversia estalló el sábado 26 de julio, cuando Claudia Mollinedo compartió en Instagram un video donde relataba su inconformidad por haber sido desalojada del restaurante Bagatelle, junto con tres amigas, alrededor de la 1:30 de la madrugada. En sus palabras, el establecimiento encendió las luces, comenzó a limpiar y les pidió que se retiraran, a pesar de que —según explicó— ya habían pagado una cuenta cercana a 25 mil pesos.

“Lugar al que no tienes que venir en Polanco”, escribió en sus redes. Luego, en el video agregó: “Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, cual si hubiéramos sido delincuentes que no hubiéramos pagado la cuenta, y una cuenta tan cara como la que nos tocó pagar”.

El video fue compartido como una historia en Instagram, pero rápidamente comenzó a circular en X, hasta que el tema se hizo tendencia.

Uno de los aspectos más criticados fue que Mollinedo grabó directamente a un trabajador del restaurante, quien respondió cansado de la actitud de las mujeres: “Aquí se cierra a la 1, no cuando usted quiera”. Usuarios en redes sociales reprocharon que expusiera públicamente al empleado sin su consentimiento, en una situación donde él simplemente cumplía con el reglamento del lugar tras una larga jornada de trabajo.

Las críticas no tardaron en multiplicarse: la periodista fue acusada de actuar con arrogancia, de grabar sin ética a empleados y de utilizar su plataforma para ventilar una queja que muchos consideraron injustificada.

Ofrece disculpa y se queda sin trabajo

Claudia Mollinedo pide disculpas tras polémica en restaurante de Polanco. (X/@MollinedOficial)

La magnitud del escándalo obligó a Mollinedo a emitir una disculpa pública, la cual fue difundida en video a través de su cuenta en X. En su mensaje, visiblemente afectada, reconoció que su publicación fue “imprudente y mal planteada”, y que no ofreció el contexto necesario de los hechos.

“Cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto, sin explicar de manera clara qué habría ocurrido, y eso abrió la puerta a muchas interpretaciones que se salieron de control”, expresó. “Entiendo que el video pareció arrogante, altanero y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo, y quienes me conocen profesional y personalmente lo saben”, aseveró.

La periodista aseguró que nunca fue su intención desacreditar al personal del restaurante ni generar odio. También lamentó profundamente haber decepcionado a quienes han seguido su trabajo a lo largo de más de 14 años de carrera.

“Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo todos estos años y me duele haber afectado la imagen de un medio al que respeto y que ahora ha decidido apartarme, y lo entiendo”, dijo.

“No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Si ofendí o contribuí, aunque de manera involuntaria, a un discurso de odio que no representa mis valores, les pido perdón de corazón”, añadió.

Subrayó que ese capítulo no define su carrera y adelantó que va a tomar este tiempo para reflexionar y reconstruirse.

Hasta antes del incidente, Mollinedo se desempeñaba como columnista en un diario nacional y era conductora en Imagen Televisión, en donde trabajó junto a Ciro Gómez Leyva.