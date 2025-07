Aarón Mercury reveló detalles inéditos de la golpiza que sufrió en un antro de Querétaro en 2022

Aaron Mercury narró qué le pasó en un antro en Querétaro en 2022. (Capturas de pantalla)

Durante el segundo día de transmisiones de La Casa de los Famosos México 2025, el influencer Aarón Mercury narró ante varios de los habitantes una violenta experiencia vivida en 2022 en un antro de Querétaro, cuando fue brutalmente golpeado por al menos 15 personas.

Sin embargo, usuarios en redes sociales se molestaron luego de que la producción del reality show cortara las cámaras justo en medio del impactante relato, acusando censura de ViX.

Aaron Mercury se encontraba en el comedor junto a Elaine Haro, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, El Guana y Mar Contreras. El influencer comenzó a contar que viajó desde Ciudad de México a Querétaro para sorprender a su mamá, quien vivía en dicho estado.

Sin embargo, su mamá no estaba cuando él llegó, por lo que el comentó a su hermano que no le dijera nada, que la iba a sorprender y mientras llegaba él saldría con sus amigos de antro.

“Siempre se me ha hecho una mamadísima gastar una millonada en el antro… está chido, pero pa’ qué…”, dijo al contar que sólo pidieron dos botellas de Centenario.

Después de terminar sus botellas, salieron del lugar. Ya solo quedaban cuatro personas del grupo de amigos. “Ya nos íbamos a ir, un amigo se fue al baño y otro se empieza a agarrar unos tacos, abajo del antrito había una taquería y yo digo pues vamos a echarnos unos tacos chidos y ya nos vamos”.

Lo que parecía una despedida tranquila se tornó en caos. “Llegamos a la taquería, comimos, cuando salimos de la taquería se nos cierran unos 15 vatos, guardias y meseros: ‘no que qué pasó, les falta una cuenta’...”, contó.

Aarón comentó que él siempre ha sido protector con sus amigos, por lo que intentó calmar la situación y entender qué sucedía. Los agresores les reclamaban que no habían pagado, mientras una mesera con actitud prepotente aseguraba tener un video que supuestamente mostraba a uno de sus amigos saliendo con una botella sin pagar.

Alexis Ayala le cuestionó si era verdad que se habían llevado la botella, a lo que Aaron respondió: “No, si fuera así lo primero que hacemos pues nos pelamos, no nos quedamos en la taquería de abajo ni de pedo. Entonces sólo estaban como buscando y dije: ‘va, si me muestras el video que dices tener, te pagamos la cuenta’, pero iban a lo que iban”, comentó diciendo que sólo querían sacarles dinero y golpearlos.

Sin previo aviso, los agresores comenzaron a atacar a Aarón y a sus amigos. En cuestión de segundos, lo empujaron y vio cómo golpeaban a uno de sus amigos; después, varios hombres se lanzaron directamente contra él.

La violencia fue desproporcionada: “De una, porque dices están en una pelea uno a uno, chingón, pero aquí yo nada más dije: verg*, con que no me tiren, ni de pedo iba a aguantar. Me tiraron al piso, intenté cubrirme como pude, seguían siguiendo los putazos en la cara, en el estómago, así de que neta puedes morir de eso, te pueden matar”.

Quienes escuchaban la historia se mostraron consternados. Elaine Haro comentó con indignación: “Y lo peor de todo es que no hubieran metido a la cárcel a esos tipos, porque seguro ya saben cómo pasan ese tipo de cosas. No hubiera habido justicia”.

Aarón continuó relatando lo que pasó después: “Yo para esto me levanto, me volteo a ver y estoy empapado de sangre. No tenía mi celular, me lo habían bajado, y le digo a mi amigo: ‘güey, me bajaron mi cel’, y me dice ‘sí, yo igual’, pero por suerte llama a la policía mi amigo, porque seguían ahí (los agresores)”.

La versión de 2022

Lo contado por Aarón Mercury dentro del reality coincide con lo que denunció públicamente en junio de 2022 a través de su cuenta de TikTok. Según su testimonio, al salir de la taquería cercana al bar Pepe El Toro, fue agredido por personal del lugar, quienes alegaron que él y sus amigos se habían robado una botella de 10 mil pesos.

En sus videos mostró su rostro lleno de hematomas y explicó que sufrió un esguince cervical, inflamación en el cráneo y lesiones en un ojo. También denunció que le robaron su celular y que, incluso después de la llegada de la policía, los obligaron a borrar los videos que habían grabado de la golpiza, con los oficiales presentes.

“Nos regresaron nuestros celulares, obligándonos a borrar todos los videos que habíamos grabado. Esto, con presencia de la policía”, aseguró.

Tras las acusaciones de Mercury en 2022, una cuenta en TikTok atribuida al bar Pepe El Toro emitió un comunicado donde invitaban al influencer a presentar una denuncia formal. Alegaron estar dispuestos a colaborar con las autoridades y también denunciaron haber recibido amenazas tras lo ocurrido.

Acusan censura en redes

Usuarios comenzaron a quejarse en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok por el corte de cámaras durante una historia tan delicada.

Muchos comenzaron a etiquetar directamente a ViX, la plataforma que transmite el reality en streaming 24/7, exigiendo explicaciones. Comentarios como “¿Dónde está el comedor?” o “¿Por qué censuran a Aarón?” se multiplicaron, y varios usuarios acusaron a la producción de querer evitar escándalos por temas legales.

Aunque la producción no ha dado una explicación oficial, parte de la anécdota fue compartida en video en los canales oficiales del programa.