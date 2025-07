Así luce actualmente el hotel de Acapulco en donde grabaron un famoso episodio de El Chavo del 8

El Hotel Emporio, antes conocido como Hotel Continental, se ubica sobre la Costera Miguel Alemán, cerca de la Glorieta de la Diana Cazadora, y es célebre por haber sido el escenario de uno de los episodios más recordados de la televisión mexicana: las “Vacaciones en Acapulco” de El Chavo del 8.

Este capítulo, transmitido originalmente entre diciembre de 1978 y enero de 1979, mostró a los personajes fuera de la tradicional vecindad, disfrutando de unos días en un lujoso hotel frente al mar. La serie, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, se mantuvo al aire como programa independiente desde el 26 de febrero de 1973 hasta el 7 de enero de 1980, y su influencia sigue vigente en la cultura popular latinoamericana.

hotel emporio chavo del 8 (Captura de pantalla/Televisa)

El reciente estreno de la serie biográfica Sin querer queriendo, producida por Max y basada en la vida de Chespirito, ha renovado el interés por aquel episodio y por el propio hotel. En la dramatización, se revela que el viaje del elenco a Acapulco fue una iniciativa de Emilio Azcárraga Milmo, entonces dueño de Televisa, quien buscaba promocionar el hotel de su amigo Miguel y recompensar al equipo por su éxito.

El personaje que representa al empresario ordena: “Manden a todos los de la vecindad, que conozcan el hotel de Miguel”, lo que convirtió la grabación en una estrategia turística y una oportunidad narrativa para mostrar a los personajes en un entorno distinto.

La serie también expone las tensiones internas del elenco, como la conversación dramatizada entre Carlos Villagrán (Quico) y Ramón Valdés (Don Ramón), donde Villagrán expresa su deseo de abandonar el programa y llevarse a Valdés para iniciar un nuevo proyecto. El personaje de Villagrán afirma: “Roberto se cree la gran estrella y no me deja brillar”, a lo que Valdés responde: “Si te vas, todos salimos perdiendo. Tú sabes que no le puedo hacer eso al Chespi”.

Aunque este diálogo forma parte de la ficción, refleja las diferencias reales entre algunos miembros del reparto y la lealtad de Valdés hacia el creador del programa.El Emporio de Acapulco fue fundado por el migrante español Constantino Díaz García, quien llegó a México en 1927. Actualmente, el hotel pertenece a Grupo Diestra, que opera 16 hoteles en la República Mexicana, incluido uno en Reforma, Ciudad de México.

El Hotel Emporio de Acapulco antes se llamaba Hotel Continental Crédito: IG/@emporioacapulco

El hotel cambió su nombre a Emporio en 2011 tras una renovación, ofrece habitaciones con vista al mar, grandes piscinas y diversas amenidades. Forma parte de los 91 hoteles que reanudaron actividades tras el huracán Otis, junto a establecimientos como Ritz Acapulco, Suites Jazmín, Playa Suites y Hotel Victoria.

El episodio de “Vacaciones en Acapulco” no fue único: en total, se grabaron tres capítulos especiales en los que los personajes de la serie visitan la playa, transmitidos en 1977 y retransmitidos en 1978 y 1979.

La trama inicia cuando La Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) gana un viaje para ella y su padre (Ramón Valdés), a quienes se suman Doña Florinda (Florinda Meza), Doña Cleotilde (Angelines Fernández) y el Señor Barriga (Edgar Vivar), quien termina pagando el pasaje de El Chavo porque su hijo Ñoño estaba con los boy scouts.Hace unos meses, Edgar Vivar, actor que interpretó al Señor Barriga y a Ñoño, compartió en redes sociales una fotografía del hotel, mostrando que los espacios mantienen la esencia que quedó grabada en la memoria de millones.