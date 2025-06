Odalys Ramírez revela malos tratos que vivió con Daniel Bisogno e Ingrid Coronado en ‘Tempranito’

Durante una charla con Yordi Rosado, la presentadora se refirió a su etapa en el matutino como uno de los pasajes más difíciles de su trayectoria profesional. (Infobae México / vcsneros)

Odalys Ramírez abrió su corazón al recordar uno de los pasajes más difíciles de su trayectoria profesional: su debut como conductora en el programa Tempranito, donde, según reveló, vivió una experiencia marcada por la hostilidad y la indiferencia por parte de sus compañeros.

Ramírez, quien comenzó su carrera en el modelaje, obtuvo una oportunidad a los 16 o 17 años para integrarse a Tempranito, donde compartió espacio con figuras como Daniel Bisogno, Ingrid Coronado y Anette Michel. Lejos de sentirse bienvenida, la joven conductora recuerda haber sido recibida “verdaderamente mal”, en parte, dice, por tensiones internas entre el productor y el elenco.

“Según él, a ellos se les estaba subiendo la fama a la cabeza. Especialmente a las mujeres”, explicó Odalys. “Él dijo ‘vamos a hacer casting y meterles a una chavita guapa’. Yo no tenía este contexto”, añadió, señalando que su llegada fue vista como una provocación, más que una integración.

La conductora detalló que, a pesar de esforzarse por aportar profesionalismo —incluso preparando detalladamente las notas semanales que debía presentar—, sus esfuerzos no bastaron para ganarse un lugar en el equipo. “Me hablaban lo necesario. En frente de mi mamá eran muy amables, pero cuando se iba… cuchicheos, miradas”, relató. “Fueron dos años muy duros. Me sentía muy oprimida”, confesó.

A pesar de la situación, Odalys admitió que admiraba a Coronado y a Michel, y que nunca tuvo intención de perjudicar a nadie. “Hasta me hacía más chiquita para tratar de encajar, pero ni con eso”, dijo.

Odalys Ramírez obtuvo una oportunidad a los 16 o 17 años para integrarse a Tempranito. (Fotos: @ingridcoronadomx, @odalysrp, Instagram)

Trabajar con Daniel Bisogno fue agridulce

Sobre su experiencia con Daniel Bisogno, Ramírez expresó que el trato del conductor era difícil de descifrar. “No fue muy agradable. En ocasiones lo veía muy amable y buen tipo; de pronto entrábamos al aire y me tiraba un comentario despectivo, pasivo-agresivo”, recordó.

Respecto al fallecimiento de Bisogno, la conductora prefirió no hacer declaraciones negativas. “Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas”, señaló, aunque reconoció que “era un comunicador extraordinario”.

Odalys dejó claro que no guarda rencor, pero que no olvida: “No merecía que fueran tan duros conmigo. No suelo volver a los lugares donde me tratan mal”.

Finalmente, reveló que, con el paso del tiempo, Ingrid Coronado llegó a limar asperezas, aunque no de manera directa. Su esposo, Pato Borghetti, coincidió con la presentadora en TV Azteca. Durante una charla, ella reconoció que su actitud con Odalys no fue la mejor.

“Sé que en el camino él con Ingrid hicieron una buena amistad y que Ingrid tuvo una plática con él, no así conmigo, de decirle: ‘oye, fuimos muy injustos con Odalys cuando estuvo en Tempranito, y la verdad es que lo siento mucho’”, indicó.

Tras su paso por TV Azteca, Odalys Ramírez se consolidó en Televisa. (Instagram: @odalysrp)