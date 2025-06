La IA y el narcotráfico: la nueva era que desafía a las autoridades con inhibidores de señal, hackeos y más

El uso de inteligencia artificial impulsa nuevas estrategias en el narcotráfico y el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la tecnología en el narcotráfico experimentó un impulso acelerado en los últimos años debido a la aparición de la IA, lo que transformó radicalmente las estrategias y capacidades del crimen organizado.

Esto se ve reflejado en comunicados de autoridades como el departamento del FBI que recientemente publicó en su cuenta oficial de X que Scattered Spider, un grupo de hackers, amplificó sus objetivos para incluir el sector aéreo.

Sin embargo, no es un caso aislado, pues diferentes cárteles mexicanos han recurrido a equipo especial como drones para vigilar o transportar droga e incluso dispositivos inhibidores de última tecnología y de grado militar.

La IA más presente que nunca

Cárteles mexicanos emplean drones y tecnología militar para operaciones ilícitas. (Cuartoscuro)

Desde la aparición de herramientas como ChatGPT en 2022, la tecnología de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser exclusiva de expertos en informática para convertirse en un recurso accesible y potente, tanto para fines legítimos como para actividades ilícitas.

El auge de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito criminal no ha pasado desapercibido para las autoridades y expertos en ciberseguridad. Carlos Solar, especialista en ciberseguridad para América Latina del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, explicó a InSight Crime que la mayoría de los cuerpos policiales de la región aún mantienen una ventaja en inteligencia y capacidad de investigación frente a las organizaciones criminales tradicionales.

Sin embargo, la rápida adopción de la IA por parte de los grupos delictivos está erosionando esa ventaja, obligando a las fuerzas de seguridad a adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y sofisticado.

La tecnología de los LLM, popularizada por ChatGPT, ha revolucionado la interacción con la IA al permitir que cualquier usuario se comunique con el modelo en lenguaje natural.

Esta accesibilidad ha democratizado el uso de herramientas avanzadas, eliminando la necesidad de conocimientos técnicos profundos o programas costosos. Ahora, con solo un poco de experimentación y acceso a programas gratuitos, es posible generar imágenes realistas, escribir textos en idiomas extranjeros o automatizar el envío masivo de correos electrónicos.

Esta facilidad de uso ha abierto la puerta a que los grupos criminales exploren y exploten nuevas formas de delinquir. Una de las aplicaciones más inquietantes de la IA en el crimen organizado es la creación de deep fakes. Los delincuentes han comenzado a utilizar imágenes y voces generadas por IA para cometer fraudes y extorsiones.

Expertos advierten que la rápida adopción de IA erosiona la ventaja de las fuerzas de seguridad. (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Un ejemplo recurrente es la llamada telefónica en la que la víctima reconoce la voz de un familiar que supuestamente ha sido secuestrado o enfrenta una emergencia. En realidad, el ser querido está a salvo, pero los criminales han utilizado grabaciones obtenidas de redes sociales y herramientas de IA para imitar la voz, lo que les permite manipular emocionalmente a las víctimas.

Esta táctica se ha expandido a nivel global, incrementando la eficacia de las estafas y el pánico entre las víctimas. La manipulación de imágenes y videos mediante IA también ha encontrado terreno fértil en la frontera entre Estados Unidos y México, así como en Perú.

Además, se han reportado casos en los que grupos criminales crean sitios web que simulan ser organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas. Solicitan a las familias fotografías de sus seres queridos y, utilizando IA, generan imágenes o videos falsos que muestran a la persona en situaciones de secuestro.

Posteriormente, exigen un rescate a cambio de la supuesta liberación. Esta modalidad de fraude explota la desesperación de las familias y la confianza en las plataformas digitales.

Sin embargo, la IA no se ha limitado a lo anterior, pues además de permitir la creación de nuevas estafas, ha encontrado la manera de optimizar y perfeccionar las ya existentes, pues ha incorporado la automatización para aumentar la escala y eficacia de sus operaciones.

Según Solar, citado por InSight Crime, la IA permite configurar programas que realizan múltiples llamadas simultáneas a potenciales víctimas, reduciendo el uso de recursos y aumentando las probabilidades de obtener recompensas económicas.