A cuánto ascendió la fortuna de Chespirito por su éxito en el Chavo del Ocho

Con el reciente estreno de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo en Max, el legado de Roberto Gómez Bolaños ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación. No solo por la nostalgia que despiertan sus personajes, sino por las enormes cifras que su obra generó a lo largo de más de cuatro décadas.

Detrás de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y toda la vecindad, hubo un imperio mediático que le aseguró a Chespirito una fortuna millonaria, cuyo alcance sigue sorprendiendo incluso hoy.

Esta fue la exitosa serie de Roberto Gómez Bolaños que se transmitió por primera vez con la señal de Televisa.

Roberto Gómez Bolaños no solo creó personajes inolvidables como Doña Florinda, La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales y muchos más. Su visión empresarial lo llevó a posicionar su contenido en prácticamente todo el mundo de habla hispana e incluso en países no hispanoparlantes, como Brasil.

Uno de los grandes secretos detrás de su éxito económico fue la permanencia de sus programas en televisión durante más de 40 años. Las retransmisiones constantes en distintos países le generaron ingresos millonarios en regalías, y a eso se sumó un agresivo negocio de productos derivados: mochilas, juguetes, discos, libros, ropa, disfraces y hasta videojuegos con la imagen de sus personajes.

(FILE) Mexican actor Roberto Gomez Bolaños, commonly known by his pseudonym "Chespirito" and for starring in the television series "El Chapulin Colorado" and "El Chavo del Ocho", poses during the launching of "El Chavo-La serie animada" in Mexico City, on October 10, 2006. Gomez Bolaños died on November 28, 2014, according to local media. AFP PHOTO/Luis ACOSTA

Además de la televisión, Chespirito expandió su carrera al cine, la música, el teatro y la literatura, consolidando una presencia diversificada que mantuvo sus finanzas activas hasta el final de sus días.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, al momento de su fallecimiento en noviembre de 2014, la fortuna personal de Roberto Gómez Bolaños se estimaba en aproximadamente 50 millones de dólares, lo que equivale a más de 900 millones de pesos mexicanos calculados al tipo de cambio promedio durante su carrera.

Sin embargo, estas cifras no alcanzan a reflejar el verdadero valor de su legado cultural, que sigue generando interés a través de nuevos proyectos como la bioserie de Max y la continua venta de productos relacionados con sus creaciones.

El segundo episodio promete develar los misterios de la mítica grabación del episodio de ‘El Chavo del 8′ en Acapulco, considerado el punto más alto del programa en los años 70. (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

Uno de los datos que más ha llamado la atención es el reporte de Forbes, que señaló que El Chavo del 8 habría generado más de 1,700 millones de dólares en ingresos totales y que cada episodio retransmitido dejaba ganancias cercanas a 1.3 millones de dólares a Televisa.

No obstante, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, calificó estas cifras como “absurdas e imposibles”. Aunque no negó que el fenómeno de su padre fue muy rentable, aseguró que los números exactos fueron considerablemente más bajos, aunque no menos impactantes.