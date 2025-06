Revelan identidad de nueva novia de Juan Collado, ex de Yadhira Carrillo; no es europea y es más joven que la actriz

Yadhira Carrillo, próxima protagonista de 'Los hilos del destino', evita confirmar la ruptura y prefiere no hacer declaraciones públicas (Infobae México / Jovani Pérez)

La identidad de la nueva pareja de Juan Collado ha salido a la luz, confirmando los rumores sobre el fin de su matrimonio con Yadhira Carrillo y revelando detalles inéditos sobre la mujer que ocupa ahora un lugar central en la vida del abogado.

Según la periodista Ana María Alvarado, la nueva novia de Juan Collado es colombiana, se llama Cata y tiene 44 años, lo que la hace más joven que la actriz mexicana, quien cuenta con 52 años.

La relación entre Juan Collado y su nueva pareja no es un simple rumor, sino que, de acuerdo con Ana María Alvarado, se trata de un vínculo formal. La periodista aseguró que el abogado ya presentó a Cata ante su círculo de amigos, lo que refuerza la seriedad de la relación.

La identidad de la nueva pareja de Juan Collado, una colombiana llamada Cata de 44 años, confirma el fin de su matrimonio con Yadhira Carrillo (Crédito: Cuartoscuro)

“Puedo confirmarles que se llama Cata, que es colombiana y tiene 44 años la nueva pareja. Me habló una amistad de ellos y me dijo ‘te cuento, te cuento’, obvio no puedo delatar, pero claro que tiene pareja, son formales, todo”, declaró Ana María Alvarado, quien así despejó una de las dudas más persistentes sobre la vida sentimental de Juan Collado tras su separación.

La noticia ha cobrado especial relevancia porque Yadhira Carrillo, reconocida actriz y próxima protagonista de la telenovela ‘Los hilos del destino’, ha evitado confirmar públicamente la ruptura.

Su silencio ha alimentado las especulaciones, aunque fuentes cercanas aseguran que la actriz prefiere mantenerse al margen de los escándalos mediáticos. La decisión de no hacer declaraciones responde, según se ha comentado, al deseo de proteger su imagen y evitar que su vida privada eclipse su carrera profesional.

La relación entre Juan Collado y Cata es formal y ya fue presentada a su círculo cercano, según la periodista Ana María Alvarado (Foto: Cuartoscuro)

En paralelo a la revelación sobre la nueva pareja de Juan Collado, han surgido versiones que apuntan a posibles conflictos económicos como una de las causas de la separación.

Hace algunas semanas, circuló en las redes sociales el rumor de que Yadhira Carrillo habría hecho un uso indebido de un fideicomiso que el abogado estableció para los hijos que tuvo con Leticia Calderón, su exesposa.

Lety Calderón aclara que desconoce el manejo de fondos y destaca que sus hijos son los únicos herederos en su testamento (Crédito: @letycalderon79)

Esta versión fue abordada por la propia Leticia Calderón, quien, al ser consultada, respondió: “no tengo la menor idea, eso sí no sé, lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento, y mis dos hijos son los herederos”. Con estas palabras, la actriz dejó claro que no tiene información sobre el supuesto manejo irregular de fondos y que su prioridad son sus hijos.