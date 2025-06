¿Qué es el poder liberatorio y cómo afecta a tu dinero?

El poder liberatorio es lo que permite que el dinero pueda ser usado para realizar pagos. Credito: Cuartoscuro

El dinero constituye el principal medio de intercambio en la economía moderna, facilitando las transacciones y el funcionamiento eficiente de los mercados. Su gestión y resguardo están vinculados de manera directa al sistema bancario, cuyo papel resulta crucial en la circulación monetaria, el ahorro y el otorgamiento de crédito.

Dentro de este sistema, el Banco de México desempeña una función central como autoridad monetaria del país. Sus obligaciones incluyen mantener la estabilidad del poder adquisitivo del peso, promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

A través de la regulación de la emisión de moneda, la definición de tasas de interés y la supervisión de la liquidez bancaria, el Banco de México contribuye a la estabilidad económica y a la confianza de los usuarios en el sistema financiero.

El Banco de México tiene la obligación de mantener la estabilidad del sistema financiero. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

Uno de los aspectos muy importantes del dinero es el poder liberatorio, el cual, según el Banco de México, esa característica significa:

“significa que nos permiten liberarnos de obligaciones hasta por el monto de su valor facial. Desde el punto de vista jurídico, la moneda (billetes y monedas metálicas) es el conjunto de cosas que por disposición del Estado representan fracciones, equivalencias o múltiplos de la unidad del sistema monetario, mismas que tienen el poder liberatorio que el mismo Estado les asigna para solventar obligaciones de efectivo, motivo por el cual el acreedor está obligado a recibirlas en pago, dentro de los límites del poder liberatorio asignado a cada una de ellas.”

Es decir, es la facultad que le da el Estado mexicano al dinero para poder ser utilizado en transacciones en todo el país. Los billetes y monedas que no tienen poder liberatorio no pueden ser usados en pagos y no tienen validez.

¿Qué billetes no tienen poder liberatorio?

El billete de cien mil pesos ya no tiene poder liberatorio. Crédito: X @EmisionBanxico

En México, el Banco de México mantiene un listado de billetes y monedas desmonetizadas, es decir, aquellos que han perdido su poder liberatorio y ya no pueden utilizarse como medio de pago.

Los billetes desmonetizados son los emitidos antes de 1993, bajo el antiguo valor del peso mexicano. Tras el decreto del 23 de diciembre de ese año, el cual les quitó su poder liberatorio en 1996, los billetes del llamado “viejo peso” dejaron de tener validez.

Ejemplos de estos son los billetes y monedas de la familia A y anteriores de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 mil pesos emitidos antes de junio de 1992. También existen monedas fuera de circulación de ese periodo, como las de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, mil y 5 mil pesos previas a esa fecha.

Hay, además, dinero conocido “en proceso de retiro”, el cual consta de billetes y monedas que aún tienen poder liberatorio, así que pueden ser usadas para cualquier transacción. Sin embargo, en cuanto el papel moneda llega a sucursales bancarias, es separado para que no llegue a manos del público nuevamente y sea destruido.