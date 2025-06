Sheinbaum agradece apoyo en huracán “Erick”; pero es señalada por falta de recursos en la Montaña de Guerrero

La presidenta afirma que no se ha dejado a ningún mexicano fuera a las labores de ayuda. (Presidencia)

Durante la mañanera de este lunes, 23 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó un momento para externar su agradecimiento a las instituciones de protección a la población mexicana durante el golpe del huracán Erick en varias zonas del país. Sin embargo, parece que no todos lograron obtener la ayuda requerida.

Desde Palacio Nacional destacó la labor de los soldados y equipos de emergencias en situaciones de alto riesgo, como los más recientes fenómenos meteorológicos que azotaron al sur del país, quienes brindaron atención de primera mano a las poblaciones afectadas en estados como Guerrero y Oaxaca,

“Muchas gracias al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. Estuvimos el viernes en Corralero, se quedó allá Lety Ramírez coordinando los esfuerzos, junto con Laura Velázquez. Cuando llegamos se tomaron las medidas -pues- son principalmente comunidades aisladas las que sufrieron mayor problema. Esta es una zona, principalmente, de población afromexicana, muchas de ellas muy pobres y de inmediato se desplegó el trabajo del Plan DNIII y nuestro agradecimiento siempre porque fue muy importante este trabajo”, destacó la mandataria.

Fue activada la Fase de Auxilio en las entidades donde impactará el huracán Erick. Foto: Secretaría de Marina.

¿No hubo ayuda para todos?

Si bien la mandataria presentó un video en donde se aprecia la presencia del Ejército Mexicano, marinos y elementos de Protección Civil atendiendo las necesidades de cada comunidad, durante la conferencia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el alcance de la ayuda.

Dentro de los cuestionamientos, se destacó una petición en donde se pidió revisar la situación de la Montaña de Guerrero, lugar que fue afectado por el Huracán John en 2024 y que, pese a las peticiones, volvieron a sufrir los estragos este año y, de acuerdo con uno de los reporteros, no han sido atendidos.

Ante ello, la presidenta de México indicó que todas las zonas serán auxiliadas pues existen servidores que se encargan de ir a los domicilios para asegurarse de que cada mexicano se encuentre en buenas condiciones, desmintiendo las versiones de que no hay recursos para apoyar a los damnificados.

“Se hizo un censo, de todas las comunidades, y fueron muchos recursos que se dieron de manera directa. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, se atiende, pero esta idea de que no se atendió a nadie no es correcta porque los Servidores de la Nación fueron casa por casa haciendo el censo”, externó.

De acuerdo con la mandataria, si existen algunas poblaciones sin suministros, se pueden acercar con las autoridades para notificar la falta de insumos después del paso del Huracán Erick.

Un nuevo proyecto para el sur del país

Además de afirmar que se le brindará la debida atención a cada uno de los ciudadanos, Claudia Sheinbaum adelantó que existe un proyecto en donde se espera conectar los estados de Oaxaca y Guerrero a través de una carretera.

“En los caminos de la montaña, se están haciendo ahora un trabajo muy importante, inclusive varios puentes en Guerrero que fueron afectados por el huracán John. Se hizo un primer trabajo desde el año pasado y ahora, con los recursos ya del 2025 y las licitaciones, se está haciendo un trabajo mayor”.

“Incluso, va a haber una conectividad entre la mixteca de Oaxaca y la montaña de Guerrero, una conectividad que nunca ha habido. Es una carretera que va a permitir mucho mayor comunicación de distintas comunidades”, agregó la mandataria.