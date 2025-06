¿Indirecta? Esposa del Escorpión Dorado comparte contundente mensaje tras revelaciones de Fabiola Martínez

(IG: @alexmonthy // YT: Adrián Marcelo)

El escándalo de presunta infidelidad que Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, enfrentó en 2023 revivió este año por una entrevista que Fabiola Martínez - conductora con quien fue vinculado sentimentalmente - concedió a Adrián Marcelo.

Y es que ella no solo confirmó que tuvieron un tórrido romance, también contó cómo se desarrolló y qué planes tenían a futuro. Lo que más llamó la atención fue que supuestamente querían tener un hijo.

Las confesiones de Fabiola Martínez alborotaron las redes sociales y en cuestión de minutos los perfiles de Alex Montiel y su esposa, Dana Arizu, se inundaron con todo tipo de comentarios sobre el caso.

La conductora confirmó que tuvo un romance con el 'Escorpión Dorado', quien estaba y sigue casado con Danna Arizu. TikTok: @adrianmarcelo100

Dana Arizu rompe el silencio

Hasta el momento, Alex Montiel no se ha pronunciado al respecto; no obstante, su esposa sí lo hizo en su cuenta de Instagram.

La esposa y mánager del Escorpión Dorado comenzó por mandar un contundente mensaje en contra de los haters:

“Cada comentario negativo los refleja a ustedes. ¿De verdad creen que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacías sus vidas? Bloquearé comentarios porque puedo poner límites a personas tóxicas. Ojalá encuentren algo que los haga muy felices para que enfoquen su energía“, escribió.

La pareja y mánager de Alex Montiel arremetió contra los haters IG: @danareconexion

Y siguió con un video en donde dejó entrever que las recientes declaraciones de Fabiola Martínez no la afectaron.

“De repente pensamos que por algunas cosas que pasan vamos a caer en cosas súper dramáticas y ‘Mujer, casos de la vida real’, no me gusta eso. La vida es tan hermosa, hay que disfrutarla y no hay que enfocarnos en cosas que no tienen peso, en cosas que no suman, cuando tienes tantas cosas hermosas a tu lado", dijo.

Cabe recordar que Alex Montiel y Fabiola Martínez terminaron su romance en 2023, luego de que se viralizaron unos videos en donde aparecen dándose un beso en un concierto que Peso Pluma ofreció en Monterrey.

La pareja fue captada infraganti en una historia de Instagram publicada por la esposa del Perro Guarumo. (Instagram)

En aquel entonces, Alex Montiel se defendió de los señalamientos de supuesta infidelidad argumentando que tenía una relación abierta con su esposa.

“Acordamos que Alex como yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier persona y que eso iba a ser aceptado por nosotros, porque al final está funcionando en la relación”, confirmó Dana en el canal de YouTube del Escorpión Dorado.