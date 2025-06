Cinco cortes midi en tendencia que rejuvenecen al instante a mujeres de todas las edades

El corte midi se consolida como tendencia rejuvenecedora para mujeres de todas las edades en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corte midi se ha convertido en uno de los estilos más populares y solicitados en las peluquerías durante los últimos años y 2025 no será la excepción. Este tipo de melena, cuya longitud se encuentra entre la barbilla y unos nueve centímetros por debajo, es fácil de mantener y tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de rostro y textura de cabello, pero lo más interesante es su poder de rejuvenecimiento que, si está bien ejecutado, un corte midi puede restarte años de encima y darle nueva vitalidad a tu imagen.

De acuerdo con MDB Education, la plataforma de formación online dirigida a profesionales del sector de la belleza, el estilo de melena midi es utilizado tanto por mujeres con pelo lacio como por aquellas con cabello muy rizado, sin embargo, aunque el corte sea el mismo en términos generales, la forma en que se ejecuta debe ajustarse a la textura del cabello.

En el caso del cabello lacio, el sitio especializado recomienda optar por puntas rectas para un acabado limpio. En su lugar, para el pelo rizado, lo ideal es definir bien los rizos y estirar los mechones cercanos al rostro para darle forma sin perder el volumen natural.

Además de su adaptabilidad a distintos tipos de cabello, el corte tiene una gran capacidad para armonizar con diversas formas de rostro. Según MDB Education, a los alargados les favorecen los cortes más cercanos al mentón, mientras que los rostros redondos lucen mejor con un largo que caiga entre cinco y siete centímetros por debajo de la barbilla, un margen de personalización que hace del midi una opción versátil y moderna.

Cinco recomendaciones de cortes midi

El midi recto con puntas desfiladas aporta frescura y estructura, ideal para rostros ovalados y alargados.

Gracias a su adaptabilidad, el midi también permite jugar con el largo, el volumen, las capas y hasta el color, según el estilo y las necesidades de cada mujer. A partir de ello, estos son cinco cortes en tendencia que dominan las pasarelas y tienen el poder de rejuvenecer tu imagen al instante.

1. Midi recto con puntas desfiladas

Este corte ofrece una base recta que aporta estructura y elegancia, pero con un toque ligero gracias a las puntas desfiladas. Según la revista Vanidades, este tipo de terminación añade frescura y dinamismo al rostro, haciendo que luzca más joven sin perder sofisticación. En general, favorece especialmente a rostros ovalados, alargados o con ángulos marcados, ya que suaviza las facciones.

Si quieres elevar aún más este look, puedes optar por tintes en tonos fríos como chocolate glacé, ceniza oscuro o castaño moka, pues al combinar estos tonos con luces finas, se potencia la textura y el movimiento del cabello.

2. Long bob con textura natural

El long bob destaca como el corte midi más práctico y favorecedor para mujeres con rostro ovalado.

De acuerdo con la revista ELLE, el long bob es el corte midi por excelencia. Caracterizado por llegar hasta la mandíbula, sin capas ni flequillo, idealmente en cabellos lacios, es una opción especialmente recomendada para mujeres con rostro ovalado y rasgos definidos, ya que enmarca el rostro de forma elegante y permite que ojos y labios cobren protagonismo. Además de ser muy favorecedor, este corte es práctico y fácil de mantener debido a que su forma estructurada requiere poco peinado para lucir impecable.

3. Midi con flequillo cortina

El midi con flequillo cortina suaviza rasgos y disimula líneas de expresión, aportando un aire juvenil.

“La elegancia de una media melena con la combinación de un flequillo de cortina es un estilo que enmarca el rostro y aporta frescura y un aire juvenil”, expresa el estilista Juan Diego Teo, experto en la técnica francesa de decoloración capilar balayage para la revista In Style.

Según Vanidades, el flequillo tipo cortina disimula líneas de expresión en la frente, suaviza los rasgos y da un toque romántico. Es ideal para rostros alargados, en forma de corazón o incluso redondos, ya que equilibra las proporciones y destaca la mirada. Por otro lado, este estilo funciona especialmente bien con colores suaves como rubio vainilla, strawberry blonde o castaños claros con luces, que ayudan a realzar el movimiento del flequillo.

4. Midi con capas suaves o “soft layers”

Las capas suaves en el corte midi añaden volumen y movimiento, rejuveneciendo hasta 10 años la imagen.

Si buscas un look con volumen y movimiento, el midi con capas suaves es una excelente opción. Elle resalta que unas ondas naturales combinadas con estas capas aportan un aire juvenil y relajado. Por su parte, The Right Hairstyles y Vanidades coinciden en que este corte es especialmente favorecedor para mujeres con rostros redondos u ovalados, ya que estiliza visualmente el rostro y añade dimensión.

Las capas suaves son también perfectas para cabellos lacios u ondulados, y son un verdadero aliado para quienes tienen el cabello fino, ya que aportan volumen sin dejar puntas vacías. Este tipo de corte puede restar hasta 10 años, gracias a su capacidad de suavizar rasgos, evitar el efecto “melena lacia sin forma” y aportar un look más moderno y fresco.

5. Clavicut asimétrico

El clavicut asimétrico ofrece un look atrevido y rejuvenecedor, ideal para cabello fino y rostros redondos.

Para quienes desean un look más atrevido, esta es una excelente alternativa. Según la revista Glamour, los cortes con asimetría ayudan a desviar la atención de los signos del envejecimiento, generando un efecto rejuvenecedor inmediato. Particularmente, este estilo consiste en una melena más larga en la parte frontal y algo más corta en la nuca, creando una forma en V muy favorecedora.

Por su parte, Salem Cosmetics explica que este corte es ideal para mujeres con cabello fino, ya que le aporta cuerpo y textura. Aunque funciona particularmente bien en rostros redondos, su versatilidad lo hace adaptable a cualquier tipo de cara.

Qué debes tomar en cuenta antes de hacerte un corte midi

El corte midi requiere bajo mantenimiento y permite personalización con accesorios y variedad de colores.

Más allá de elegir el estilo que mejor se adapte a ti, es importante tener en cuenta algunos factores antes de decidirte por un corte midi. MDB Education señala que una de las mayores ventajas de este tipo de melena es su bajo mantenimiento, pues es fresco, cómodo y no requiere visitas frecuentes al salón, lo cual lo convierte en una opción práctica para muchas mujeres.

En cuanto a color, las recomendaciones varían según el tipo de cabello. Para pelos lacios, se sugiere mantener colores planos y sobrios como rubios, morenos o pelirrojos, mientras que las melenas rizadas o con más textura pueden jugar con tonos contrastantes y diseños más atrevidos.

Este corte también es ideal para incorporar accesorios o peinados como trenzas, moños, pañuelos o pinzas que pueden convertirse en grandes aliados para personalizar tu apariencia diaria y seguir experimentando con diferentes estilos.