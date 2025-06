Cinco cortes de cabello para mujeres mayores de 70 años que te mantendrán fresca y con un rostro juvenil

Estos cortes aportan frescura, movimiento y elegancia, pensados para realzar la belleza natural y facilitar el cuidado diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a los 70 años, muchas mujeres buscan cambios que reflejen una imagen fresca, elegante y moderna, pero que además resulten prácticos y cómodos en el día a día. Además del aspecto, la elección del corte de cabello correcto puede marcar una diferencia notable en la confianza y la actitud con la que se enfrentan nuevas etapas, pues los rasgos faciales cambian con el tiempo, el cabello adquiere nuevas texturas, canas y tiende a volverse más fino, por lo tanto, es fundamental elegir estilos que favorezcan y renueven la apariencia sin dejar de lado la personalidad.

La moda y las tendencias actuales ofrecen una amplia variedad de cortes diseñados para resaltar los mejores rasgos y rejuvenecerlos. Desde estilos muy cortos hasta opciones con mayor longitud y movimiento, la clave está en tomar uno de los estilos y personalizarlo, pues además de responder al tipo de cabello, el corte también debe adaptarse a la forma del rostro y a las necesidades de cada mujer, permitiendo mantener la naturalidad y la esencia propia.

“Todo lo que nos haga vernos mejor, ayuda. Lo importante es que lo que lleva cada persona sea elegido por ella y sea coherente”, afirma la psicóloga clínica Elena Daprá para la revista Vogue, por ello, bajo estos fundamentos, existen propuestas prácticas y favorecedoras que otorgan vitalidad y un efecto antiedad para mujeres mayores, además de resultar fáciles de mantener y de peinar.

Corte medio en capas

La personalización y el asesoramiento profesional son claves para elegir el corte ideal tras los 70 años.

Al tratarse de una alternativa versátil y siempre actual, Rosi Fernández, estilista y directora del Salón Ananda Ferdi en Madrid, señaló para la revista InStyle que, para muchas mujeres a partir de los 50, “un corte corto y a capas no solo es favorecedor, también es una gran opción para resaltar los rasgos y aportar un efecto rejuvenecedor”. Por ello, este tipo de corte resulta ideal para mujeres de más de 70 años, especialmente si buscan una transformación que aporte ligereza al cabello.

Fernández destacó también que los cortes con capas permiten jugar con el volumen y la textura. Según la experta, lo fundamental es elegir un estilo con el que la persona se sienta cómoda y que potencie la belleza natural. Un ejemplo acertado es el bob en capas suaves, con textura irregular para un efecto desenfadado y juvenil.

Dicho corte se caracteriza por capas bien definidas que crean un aspecto despeinado, por lo tanto, imprime una vitalidad que lo lleva a considerarse atemporal y elegante. Además, favorece especialmente a rostros ovalados y alargados, siendo ideal para cabellos gruesos, ya que ayuda a reducir el volumen y facilita el peinado.

Microbob en capas

Este corte aporta dinamismo y favorece a rostros ovalados y cabellos gruesos en mujeres mayores.

Como otra de las tendencias más solicitadas entre las mujeres mayores de 70, esta opción mantiene las virtudes del bob tradicional, pero aún más corto y con puntas desfiladas para agregar ligereza. Según Fernández, la clave de un buen corte corto en capas está en adaptarlo tanto a la textura del cabello como al tipo de rostro. Cortado a la altura de la oreja, tiende a resaltar los rasgos de rostros pequeños o delicados, por lo que resalta la belleza natural.

Este corte “es moderno, fácil de peinar y da un aire refinado sin esfuerzo”, explicó la estilista. Aporta refinamiento sin excentricidades y prácticamente se acomoda solo, lo que facilita la rutina diaria.

Corte pixie

Clásico antiedad, rejuvenece y requiere adaptación personalizada y mantenimiento regular.

Considerado un clásico renovado, sigue vigente como uno de los cortes más rejuvenecedores para mujeres maduras e incluso la revista Clara lo define como el estilo corto antiedad por excelencia. El pixie se lleva más corto por detrás y a los lados, mientras que la parte superior mantiene longitud y volumen; esa diferencia favorece los rostros al despejar las facciones y dotar al look de frescura.

Existen múltiples variantes, pero para mayores de 70 conviene optar por la versión clásica. Según datos de MDB Education, plataforma dedicada a la formación de estilistas, el corte pixie es andrógino, así que cobra relevancia encontrar el flequillo, la patilla, el color o el volumen que mejor se ajuste al rostro de cada mujer para potenciar la feminidad y suavizar las facciones.

Entre sus ventajas destaca su poder rejuvenecedor, aunque también requiere un mantenimiento regular, pues las revisiones mensuales en la peluquería garantizan que no pierda su forma. Además, productos como ceras, serums o geles ayudan a moldearlo y mantienen el estilo fresco por más tiempo.

Bixie

Híbrido entre bob y pixie, constituye una de las opciones más actuales. La revista Clara lo incorpora entre los estilos geométricos recomendados para mujeres que desean renovar su imagen con un aire sofisticado sin renunciar a algo de longitud, dado que los contornos más largos otorgan movimiento al cabello y rejuvenecen la expresión.

Según Noelia Jiménez, propietaria del salón Noelia Jiménez, una de las ventajas de este estilo es su bajo mantenimiento, pues no requiere un peinado demasiado elaborado y puede lucirse de manera más natural. Así mismo, la facilidad de manejo y la sensación liviana junto con el toque femenino conquistan a las mujeres que desean comodidad.

Garzon

El corte garzon brinda comodidad, elegancia y versatilidad para mujeres que buscan un look práctico y rejuvenecedor.

También conocido como garçon, según la revista Mujer Hoy, es otra alternativa idónea para quienes desean refrescar su look, especialmente en primavera y verano. Inspirado en los cortes masculinos, se caracteriza por su comodidad y simpleza al peinarlo, pues se lleva corto en diferentes longitudes y aporta elegancia, alarga visualmente el cuello y relaja las facciones del rostro, lo que lo convierte en una opción rejuvenecedora y sumamente práctica.

Además de facilitar el estilizado, dado que requiere muy poco mantenimiento, el garzon resulta perfecto para aquellas mujeres que buscan comodidad absoluta, por otro lado, su carácter versátil permite jugar con el volumen o agregar algún detalle, como flequillo lateral o texturizado, para adaptarlo a la personalidad de cada mujer.

Por qué elegir un flequillo

El flequillo potencia el efecto rejuvenecedor al ocultar arrugas y centrar la atención en los ojos y pómulos.

Incorporar un flequillo puede transformar cualquier corte y maximizar el efecto rejuvenecedor. Según la revista especializada The Right Hairstyles, este elemento contribuye a dar una apariencia juvenil al ocultar arrugas, acortar visualmente el rostro y centrar la atención en los ojos y pómulos. No obstante, la forma de la cara, la textura del cabello y la personalidad son determinantes para elegir el más favorecedor.

A medida que pasa el tiempo, el rostro se alarga y pierde volumen, por lo que sumarlo ayuda a compensar estos cambios gracias a que se añade movimiento y densidad. Según Marta Maneja, peluquera del salón Marta en La Isla, el flequillo constituye casi el 50% del resultado total de un corte de pelo, por lo que conviene integrarlo armónicamente al resto del estilo. Eso sí, mantener el flequillo requiere recortes frecuentes y algo de dedicación diaria, aunque los resultados suelen ser altamente satisfactorios.

Estos cinco cortes, junto con la opción de un flequillo bien trabajado, permiten a las mujeres mayores lucir una imagen renovada, fresca y segura, con la confianza de que, más allá de la edad, el buen gusto y la elegancia se mantienen intactos cuando se elige el look adecuado.