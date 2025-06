Karime Pindter revela haber tenido un romance con un conductor de “Hoy” tras grabar una campaña

Karime Pindter tuvo un romance con uno de los conductores del matutino de Televisa. Crédito: IG, karimepindter

Karime Pindter está conquistando al público con su participación en “Hoy soy el Chef”, proyecto del matutino de Televisa; lo que ha llevado a que parte de los televidentes planten la posibilidad de que la influencer se quede de manera permanente en el programa.

En su reciente visita al programa de YouTube “Pinky Promise”, junto a Tania Rincón, el tema fue abordado por la presentadora Karla Díaz, quien cuestionó si se está considerando a la exintegrante de “Acapulco Shore” para ser parte del elenco.

“Se está trabajando”, comentó Rincón, quien hace cinco años se unió al matutino del que ya formaban parte Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre.

Tania Rincón y Karime Pindter son parte del reality Hoy soy el chef - Foto: Televisa

Karime Pindter destapa amorío con conductor de “Hoy”

Sin embargo, el hecho de que la finalista de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” no sea parte de “Hoy” no le ha impedido relacionarse con uno de sus colaboradores.

En esa misma entrevista, la creadora de contenido confesó que en una ocasión se relacionó con Nicola Porcella, quien momentáneamente dejó el programa para grabar la telenovela “Amanecer”.

“Nicola... es hermoso, es amigazo, ya nos dimos una vez un beso, pero... no sé. De cachondeo, chachondeo. Estábamos grabando una campaña de una tarjeta de crédito, pero ya era de... los de la marca nos decían ‘ya salgan por una copa“, reveló Pindter.

(IG: nicolaporcella12)

Pese a que ambos estaban interesados en comenzar un romance, confesó que tanto ella como Porcella tienen mucho trabajo y sus agendas están llenas.

"Sí se me antoja, obvio, pero él está más ocupado que yo. Si tú (Tania Rincón) y yo estamos casadas, él peor, está frito de trabajo“, aseguró.

De igual forma, confesó que está abierta a tener un romance con su colega, pero sin temer un compromiso formal, así no impedirían los planes de cada uno: "Pues sí andaría con él, pero relax , sin tomárnoslo tan serio, para que él diga en su desmadre yo también".

La influencer de 31 años cobró mayor popularidad a partir de su participación en La casa de los famosos México (Instagram)

Cabe resaltar que pese a su confesión sobre Nicola Porcella, la influencer compartió que no está cerrada a tener una relación con alguien que no sea del medio, pero por el momento sigue soltera.

“Con alguien del medio no. Ahora, no me niego; si me llega el galán de novela y voy por la alfombra roja con mi galán de novela y echamos chisme, sí me gustaría, ¿cómo no?“, expresó.