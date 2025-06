Kenia OS celebra el cumpleaños de Peso Pluma y crecen los rumores de que están comprometidos

Kenia Os festejó el cumpleaños 26 de Peso Pluma, con fotos inéditas de su relación. (IG: Kenia Os)

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, celebró este 15 de junio su cumpleaños número 26 en medio de una ola de mensajes, regalos, pastel... y sobre todo, mucho amor.

Quien no se quedó atrás fue su novia, la cantante Kenia OS, que le dedicó un posteo en Instagram cargado de imágenes inéditas, momentos personales y un mensaje directo: “Happy birthday, love of my life” (“Feliz cumpleaños, amor de mi vida”).

La publicación hizo estallar las redes sociales y dejó en claro que la relación va en serio. Pero además, reforzó una teoría que desde hace días no deja de sonar en redes, el hecho de que ya estarían comprometidos.

La felicitación de Kenia Os a Peso Pluma. (Captura de pantalla)

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kenia OS compartió una galería con 19 fotografías que retratan distintas facetas de su vida junto a Peso Pluma. Desde viajes y salidas románticas, hasta retratos íntimos en casa y momentos espontáneos entre risas y abrazos.

Una de las imágenes más comentadas fue una en la que ambos aparecen en la cama, abrazados, relajados, mostrando un grado de intimidad pocas veces visto en sus redes.

A esta publicación Peso Pluma respondió en los comentarios con frases como “AMOR DE MI VIDA” y “TE AMO MI AMOOOOOOOOOR”, mensajes que acompañó con diversos emojis.

La interacción fue celebrada por miles de fanáticos, que llenaron la publicación con emojis de corazones y frases como “ya cásense”, “los amo fuerte” o “mis papis”.

Otro de los momentos virales del festejo fue un video grabado durante la fiesta, donde se ve a Kenia empujando a Peso Pluma contra su pastel de cumpleaños. En la grabación, él está parado frente a un pastel azul con blanco, mientras varias personas le dicen en tono de broma a Kenia que no lo empuje. Ella, entre risas, termina cediendo a la tentación y lo embarra de betún.

El rumor del compromiso

Si bien el cumpleaños fue lo que atrajo más atención, el rumor sobre un posible compromiso empezó días antes, con otra publicación de Peso Pluma que encendió todas las alarmas.

Las imágenes que desataron el rumor de un posible compromiso. (Captura de pantalla)

En ella, se ve a la pareja dentro de una iglesia en Nueva York, caminando tomados de la mano, con flores y vitrales al fondo. En una de las fotos, se besan dentro del recinto. Lo que realmente disparó la especulación fue el texto con el que el cantante acompañó las imágenes: “The Parker’s”. Como si ya fueran una familia. Como si ya estuvieran casados.

A los pocos minutos, Kenia comentó en esa publicación: “Por más viajes así, Mr. Parker, lo amo!”, lo que solo alimentó más la teoría de que algo importante había pasado entre ellos. Para muchos, se trataba de una “propuesta silenciosa” o de una forma sutil de decir que ya están comprometidos.

Además, la aparición de un anillo en las imágenes hizo crecer aún más la especulación. No es la primera vez que Kenia usa anillos, claro, pero la combinación del lugar, el tono de las publicaciones, la fecha y las frases utilizadas hicieron que para los fans no quedara duda: hay compromiso. O al menos, hay una relación muy seria que va en camino a formalizarse.

Las imágenes que desataron el rumor de un posible compromiso. (Captura de pantalla)

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores.

Así comenzó su historia de amor

La historia entre Kenia OS y Peso Pluma comenzó a sonar a principios de 2025, cuando se les vio juntos por primera vez en eventos públicos y algunos conciertos. Aunque en ese momento no había ninguna confirmación oficial, los fans más atentos notaron que algo pasaba: miradas, salidas discretas y una creciente cercanía entre ambos en redes sociales.

Después vino la colaboración musical “Tommy y Pamela”, una canción que muchos consideran como una especie de pista encubierta sobre lo que ya vivían en privado.

Peso Pluma y Kenia Os rinden homenaje a Tommy Lee & Pamela Anderson. (Capturas: X)

Pero la confirmación tácita del romance llegó semanas después, cuando Peso Pluma subió una serie de fotos de un concierto en Chicago y eligió como imagen principal una junto a Kenia, en la que aparecían abrazados y sonrientes.

Desde entonces, la pareja empezó a mostrarse cada vez más abiertamente, compartiendo momentos juntos tanto en sus publicaciones como en historias.

Kenia y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento en español. Él, estrella de los corridos tumbados y fenómeno global. Ella, ícono del pop mexicano con una fanbase leal. Juntos, han logrado conquistar a públicos muy distintos.