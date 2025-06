Esposo de Bárbara de Regil anticipa demanda contra ella por exponer presunto acoso de Memo del Bosque

Fernando Schoenwald reaccionó a una postura pública del abogado de Vica Andrade, viuda del fallecido productor televisivo. (Foto: @barbaraderegil, Instagram)

Lo que inició como un testimonio de acoso sexual de parte de Bárbara de Regil, podría derivar en un conflicto legal con la expresentadora Vica Andrade, viuda del productor televisivo Guillermo ‘Memo’ del Bosque, señalado por la influencer en un episodio del reality show Secretos de Pareja.

A unas semanas del estreno del episodio, el eco de las declaraciones de De Regil aún resuenan. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade, rechazó los señalamientos hechos por la actriz y dejó entrever la posibilidad de ejercer acciones legales en su contra por daño moral. La demanda, en palabras de Fernando Schoenwald, esposo de Bárbara de Regil, sería inminente.

El abogado lamentó que se busque dañar la memoria de Memo del Bosque con ese tipo de acusaciones. Fotos: IG: @vica_tica - barbaraderegil - cuartoscuro

Esposo de Bárbara de Regil la defiende

Durante un encuentro con la prensa, Fernando Schoenwald indicó que se han anticipado a un posible escenario: “Si la tiene (una demanda), la atenderemos en su momento”.

El empresario minimizó las repercusiones legales al considerar que el impacto que podría tener el testimonio de su pareja podría alentar a otras mujeres, en distintos ámbitos, a alzar la voz: “Creo que callarse es lo que está mal, porque si Bárbara se calla o se retracta de lo que dijo, entonces le estaría dando el mensaje a la gente que le sucede, principalmente a las mujeres de este país, que sabemos que esto sucede, que no salgan y levanten la voz y eso me parece pésimo”.

Schoenwald destacó que su esposa no prevé la posibilidad de una disculpa pública. Sobre las críticas que ha recibido por exponer el caso tras la muerte de Memo del Bosque, hizo hincapié en que el reality show se grabó meses antes: “No olvidemos que el señor estaba vivo cuando todo esto se dijo”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil?

En una de las dinámicas del reality show, Bárbara de Regil habló sobre episodios complicados que ha vivido en el pasado. Al destacar el respaldo que ha tenido de parte de su esposo, señaló que él y su hija, fueron clave para atreverse a revelar que fue víctima de acoso dentro de la industria de la televisión.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero a aparte, un beso así, de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco”, indicó.

Tras ser blanco de señalamientos, Bárbara de Regil reaccionó a estas y a la postura del representante legal de la viuda de Memo del Bosque: “El abogado dijo ‘sea cierto o no’, y eso es muy fuerte. Yo conté mi historia, no sabía que estaba mal contar mi historia y no me voy a retractar por contar algo que viví”, expresó.

De Regil insistió en que, al compartir su testimonio, buscaba alentar a más mujeres a verbalizar sus experiencias para dejar de normalizar el acoso sexual.

