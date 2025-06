Bárbara de Regil no se retracta de los señalamientos contra Memo del Bosque pese a reacción de la familia

La actriz contó su historia. Fotos: Memo del Bosque y Bárbara de Regil

Bárbara de Regil acaparó la atención de la prensa y los televidentes hace unas semanas, tras el estreno del programa “Secretos de Parejas”, donde habló sobre el difícil momento que vivió junto al fallecido productor Memo del Bosque a inicios de su carrera.

Durante el primer episodio del programa transmitido en Canela TV, la actriz de “Rosario Tijeras” detalló que los hechos ocurrieron en la oficina del productor, quien habría intentado besarla sin su consentimiento.

Regil describió el impacto emocional que le generó el episodio, afirmando que sintió “asco, miedo” y una profunda incomodidad, pues tras su negativa a aceptar al productor tuvo consecuencias laborales.

“Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”, recordó.

Tras décadas de hermetismo, De Regil decidió romper el silencio en el reality show Secretos de Pareja donde, entre lágrimas, reveló que fue víctima de abuso infantil. (Canela TV, YouTube)

Debido a que sus declaraciones desataron opiniones divididas, pues hace unos meses Memo del Bosque perdió la vida, la también creadora de contenido detalló en el programa "De Primera Mano" que las grabaciones se realizaron desde noviembre del año pasado.

“Este programa se filmó en noviembre, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo”, expresó.

Bárbara de Regil no se retracta de sus señalamientos contra Memo del Bosque

Como era de esperarse, sus palabras también ocasionaron la reacción del abogado de la familia del productor, quien aseguró que la difamación tiene problemas legales.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, escribió el equipo legal de Memo del Bosque vía Instagram.

Por su parte, la también creadora de contenido aseguró nuevamente que sus palabras no buscan dañar a nadie, simplemente contar lo que pasó y servir de ejemplo para que más mujeres aprendan a no callarse.

“Yo conté mi historia, yo no sabía que estaba mal contar mi historia, y no me voy a retractar por contar algo que viví. Entiendo que puede afectar a la familia porque a mí me afectaría enterarme que mi esposo hizo algunas cosas”, dijo en un encuentro con diferentes medios de comunicación.

Y agregó: “Lo dije porque no quiero que mi hija nunca se calle las cosas, quiero que sea una mujer que hable y que diga me pasó esto. No solo mi hija, todas las mujeres que me vean, siempre y cuando sea verdad y te manejes con honestidad, sinceridad y con el corazón”.