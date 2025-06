Sergio Mayer Jr. revela que su mamá Bárbara Mori lo introdujo a la marihuana a los 14 años: “Me internaron 6 veces”

Sergio Mayer Mori reveló que Bárbara Mori lo introdujo al consumo de marihuana cuando tenía 14 años (EFE/Kena Betancur/Archivo)

Sergio Mayer Mori, hijo de la reconocida actriz Bárbara Mori, reveló detalles impactantes sobre su lucha contra las adicciones y el papel que su madre desempeñó en este proceso.

Durante su participación en el podcast “Políticamente Imprudente”, conducido por su padre, Sergio Mayer, el joven confesó que fue su madre quien lo introdujo al consumo de marihuana cuando tenía 14 años, lo que marcó el inicio de una batalla que lo llevó a ser internado en seis ocasiones.

De acuerdo con lo relatado en el podcast, Sergio Mayer Mori manipuló a su madre para que accediera a enseñarle a consumir marihuana.

“Le dije que quería probarla, me dijo que estaba loco, pero le insistí que, si no lo hacía con ella, lo haría con mis amigos. Mi madre, tan hermosa y voluble, dijo: ‘sí, tienes razón, mejor yo te acceso’”, explicó el joven. Esta decisión, según Mayer Mori, tuvo consecuencias graves en su vida, incluyendo problemas de memoria y un largo proceso de rehabilitación.

La relación entre Sergio Mayer Mori y sus padres marcó su lucha contra las adicciones y sus procesos de rehabilitación (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

El joven también señaló que sabía a cuál de sus padres acudir para este tipo de peticiones. Según explicó, nunca le pidió a su padre que lo ayudara a probar sustancias porque sabía que él no toleraba nada relacionado con el consumo de drogas.

Por su parte, Sergio Mayer, al enterarse de que su hijo fumaba marihuana, decidió internarlo, aunque hoy admite que pudo haber sobrerreaccionado.

En cuanto a los efectos del consumo de marihuana, Mayer Mori advirtió sobre los riesgos de consumirla a una edad temprana.

“No es como el alcohol o la cocaína, pero creo que debería haber una advertencia que diga ‘precaución’. Es el exceso lo que te destruye”, afirmó.

Sergio Mayer Mori destacó los graves efectos del consumo de marihuana en la adolescencia, incluyendo problemas de memoria y dependencia (Foto: @smayermori/ Instagram)

Además, hizo un llamado a los jóvenes para que eviten consumir esta sustancia antes de que su cerebro esté completamente desarrollado, ya que, según él, la presión social puede llevar a decisiones perjudiciales.

“Yo les diría a los jóvenes que nunca en su vida se metan esa mierda hasta que estén en un punto de su vida en el que su cerebro esté desarrollado, porque si no quedan así, como yo, porque la presión social es lo peor que hay”; mencionó.

El proceso de rehabilitación de Sergio Mayer Mori ha sido largo y complicado. Según explicó, estuvo internado en cinco ocasiones antes de que una sexta estadía en un centro de rehabilitación en Colombia marcara un punto de inflexión en su vida.

“Llegué con mi mamá y le dije: ‘má, estoy en la mierda, ayúdame, lo que sea’. Ella me respondió: ‘nos vamos mañana temprano a Colombia, empaca’. Me fui cinco meses, con terapia 24/7, dejando amistades y todo atrás”, relató. Este periodo coincidió con la participación de su padre en el programa “La Casa de los Famosos”.

La decisión de Bárbara Mori de acompañar a su hijo en su primera experiencia con marihuana sorprendió a Mayer (Foto: Instagram/@delamori/@smayermori)

Aunque Sergio Mayer Mori asegura que su situación ha mejorado, admite que aún enfrenta altibajos.

“Hace tres meses estaba en el hoyo, pero hoy estoy mejor”, comentó. Respecto a su hija Mila, el joven reconoció que no se siente en posición de exigirle que no consuma marihuana, pero dejó claro que no la acompañaría a probarla, como lo hizo su madre con él.