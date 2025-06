¿A qué se dedica hoy César Costa? El cantante hace nuevas declaraciones por las fake news que lo “matan”

La salud del cantante ha preocupado en días recientes Crédito: Cuartoscuro

Luego de que desmintiera los falsos rumores sobre su muerte, César Costa habló hoy en exclusiva con INFOBAE MÉXICO para aclarar cómo se encuentra y compartir en qué se está enfocando actualmente.

El cantante, actor y activista se mostró tranquilo, pero también molesto por la facilidad con la que se difunden este tipo de noticias sin ningún control, lo que provoca una frustración luego de que la gente invente aspectos que alarman al público.

“Es lamentable que no se puedan frenar este tipo de noticias falsas”, expresó el ícono del rock and roll quien es originario de la Ciudad de México.

Añadió que este tipo de rumores no sólo afectan a él, sino que generan preocupación innecesaria entre sus seguidores, pero aclaró los rumores que circularon en redes sociales al dejar claro que está vivo y activo con muchos proyectos en marcha.

Así desmintió César Costa su muerte

“Hola para desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube, en la cual me encuentro gravemente enfermo, internado en el hospital Ángeles del Pedregal. Dan todos los detalles; lo cual es una gran mentira.

“Es lamentable que este tipo de personas se dediquen, por unos cuantos pesos, a inventar estas historias. No las sigan, por favor, como ven me encuentro bien de salud, estoy en mi casa, espero verlos pronto y no hagan caso de estas noticias”, agregó.

¿A qué se dedica en este momento César Costa?

Costa mencionó que en este momento está completamente ocupado en proyectos personales entre los que destaca la escritura de sus memorias, un proyecto personal que lo tiene entusiasmado, además de su participación constante en iniciativas sociales.

“Estoy escribiendo mis memorias aparte del (compromiso con) UNICEF y Qualitas of life foundation”, declaró.

Desde hace años, César Costa es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en México, un rol que ejerce con compromiso. Ha participado en campañas nacionales para defender los derechos de la infancia, y durante la pandemia formó parte de iniciativas como “Juntos vencemos al COVID-19” y “Desafío por la Infancia”, enfocadas en apoyar a niñas y niños en situaciones vulnerables.

Además, trabaja activamente con la Qualitas of Life Foundation, una organización dedicada a la educación financiera de la comunidad hispana en Estados Unidos y América Latina. En el pódcast “Finanzas Sin Fronteras”, Costa ofrece consejos prácticos sobre cómo manejar mejor el dinero, ahorrar y lograr una mayor tranquilidad económica. Su objetivo es que más personas, especialmente migrantes y familias de bajos recursos, puedan acceder a herramientas útiles para mejorar su calidad de vida.

Lejos de vivir del pasado, el también ícono del rocanrol mexicano demuestra que sigue comprometido con causas importantes y que aún tiene mucho por aportar.

