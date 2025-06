¿Murió César Costa? Todo sobre sobre el último estado de salud del cantante

El cantante ha sido tendencia la salud que ha tenido en los últimos días. Créditos: Cuartoscuro/Paola Hidalgo

En las últimas horas el nombre de César Costa ha estado en tendencia y no por un nuevo proyecto musical ni una aparición en televisión, sino por un rumor que lo dio por muerto. Una vez más, el reconocido cantante y actor tuvo que salir a desmentir una noticia falsa que circuló ampliamente en redes sociales.

Todo comenzó cuando en plataformas como YouTube y X empezó a difundirse que el ícono del rock & roll había fallecido a los 83 años. Algunos incluso aseguraban que el artista estaba internado en el hospital Ángeles del Pedregal en estado grave. La noticia se expandió rápidamente, provocando preocupación entre sus seguidores.

¿Cómo se encuentra César Costa?

Horas después, el propio intérprete publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para aclarar que está bien de salud y que todo lo que se dijo es falso.

“Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla César Costa, para saludarlos, y para desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube, en la cual me encuentro gravemente enfermo, internado en el hospital Ángeles del Pedregal. Dan todos los detalles; lo cual es una gran mentira”, expresó en el clip

Además, el cantante criticó, a través de su cuenta de Instagram, a quienes generan este tipo de rumores sólo por ganar visitas o dinero en internet.

“Es lamentable que este tipo de personas se dediquen, por unos cuantos pesos, a inventar estas historias. No las sigan, por favor, como ven me encuentro bien de salud, estoy en mi casa, espero verlos pronto y no hagan caso de estas noticias”, agregó.

El actor aclaró todos los rumores relacionados a su supuesta hospitalización Crédito: cesarcostaof

No es la primera vez que “matan” a César Costa

Ésta no es la primera vez que César Costa se ve envuelto en una noticia de este tipo. En el pasado, ya ha tenido que salir a desmentir su supuesta muerte o enfermedades inventadas. A pesar de ello, los rumores vuelven cada cierto tiempo, aprovechando el alcance que tienen las redes sociales para esparcir información sin verificar.

El caso de Costa deja ver un problema que va más allá de una simple mentira: la facilidad con la que se difunden las noticias falsas y cómo afectan a las personas, incluso a quienes han dedicado su vida al arte y al entretenimiento. Basta con que alguien publique un video o un mensaje alarmante para que miles lo compartan sin comprobar si es real.

Actor César Costa desenmascara noticias falsas sobre su muerte en emotiva respuesta (@cesarcostaof)

César Costa es una figura querida en México. Con una larga trayectoria en la música, la televisión y el cine, ha mantenido siempre una imagen limpia, lejos de escándalos. Por eso, este tipo de rumores molestan tanto a sus seguidores como a él mismo, que ha demostrado tener paciencia y claridad para salir a aclarar los hechos.

Falso video de funeral de César Costa circula en YouTube desatando confusión (@cesarcostaof)