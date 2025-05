Investigan asesinato de la hija de la titular del Centro de Justicia para la Mujer en Morelos

El asesinato de Sarah Olivia se registró en la noche del martes 27 de mayo (Foto: X@JJDiazMachuca)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos inició una investigación por el asesinato de Sarah Olivia Rendón, hija de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres de dicha entidad, Sara Olivia Parra Téllez.

A través de un breve comunicado se informó que, tras los hechos ocurridos el 27 de mayo, se activaron los protocolos correspondientes para comenzar con las indagatorias. La Fiscalía adelantó que agotarán “todas las líneas de investigación” para esclarecer lo sucedido.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación General de Servicios Periciales procedieron a recabar los indicios en la zona donde ocurrió el homicidio. En tanto, la Fiscalía estatal trabaja para identificar a los presuntos responsables.

“A través de la colaboración entre las autoridades integradas a la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, se dará continuidad a las acciones que permitan presentar ante la autoridad judicial a quienes con sus actos han afectado a la sociedad morelense”, se indicó.

La gobernadora de Morelos, Margarita González, envió sus condolencias a los familiares de Sarah Olivia (Foto: X@margarita_gs)

Sarah Olivia fue asesinada en la colonia El Empleado, ubicada en el municipio de Cuernavaca, en la noche del martes 27 de mayo. Reportes preliminares indican que fue privada de su vida en un supuesto intento de asalto mientras conducía su camioneta.

La Fiscalía de Morelos confirmó que en estos hechos también resultó herida otra mujer de identidad reservada y cuyo estado de salud se desconoce. Cuando elementos de la policía de Morelos arribaron al lugar, encontraron a la persona de la tercera edad con lesiones por impactos de bala.

Los hechos fueron confirmados por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien a través de sus redes sociales expresó sus condolencias a los familiares de Sarah Olivia.

Sarah Olivia era hija de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Sara Olivia Parra Tellez (Foto: Facebook/saraolivia.parratellez)

"Envío mis más sinceras condolencias a Sara Olivia Parra Téllez, a sus familiares y amigos, por el sensible fallecimiento de Sarah Olivia Rendón Parra. QEPD“, expresó la mandataria estatal en la mañana de este miércoles.

González Saravia mencionó a la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Sara Olivia Parra Tellez, debido a que la mujer privada de su vida era su hija. Asimismo, advirtió que “este crimen atroz no quedará impune”, por lo que giró instrucciones para dar con los presuntos responsables.

Madre de Sarah lamenta la pérdida de su hija

A través de una publicación en su perfil de Facebook, Parra Tellez expresó su sentir respecto al deceso de su hija, a quien recordó como una persona sensible que atendía las necesidades de los demás.

(Foto: Facebook/saraolivia.parratellez)

“Estoy en shock. Todavía no lo puedo creer que me hayan arrebatado a mi hermosa hija Sarah Olivia Rendon Parra, un ser único y excepcional, inteligente, proactiva, estudiosa, humana, entregada, leal, excelente hija, amiga. Me han dejado un profundo vacío en mi vida y en mi corazón”, externó su madre.

Detalló que en los últimos meses, Sarah enfrentó una serie de contratiempos debido a que entró a laborar a “un lugar donde no la valoraron”. Por ello, se vio orillada a renunciar.

Parra Tellez agradeció a las personas que han mostrado su apoyo en estos críticos momentos, mediante llamadas de aliento o mensajes, y dijo esperar a que haya justicia para su hija.