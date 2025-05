‘Capitán América: Brave New World’ destaca entre los estrenos de streaming más esperados del 26 de mayo al 1 de junio

Esta película continúa la narrativa de The Falcon and the Winter Soldier. (Archivo Infobae)

Para cerrar el mes, la última semana de mayo se abre paso con una nueva actualización del catálogo en las plataformas de streaming más populares, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades, con las que tanto amantes de la animación como quienes buscan historias llenas de emoción, romance o suspenso tendrán mucho para disfrutar.

Este periodo que abarca del 26 de mayo al 1 de junio trae consigo una amplia variedad de estrenos con los que las plataformas buscan captar a distintos públicos, desde los aficionados al crimen real con documentales como Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol en Netflix, hasta los amantes de la acción y el universo cinematográfico de Marvel, quienes encontrarán en Capitán América: Brave New World de Disney+ uno de los lanzamientos más esperados de la semana.

Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento en la actualidad, ofreciendo el acceso a una amplia variedad de contenidos como series, películas, documentales y más, que pueden disfrutarse desde la comodidad del hogar. Entre las más populares, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max han actualizado su catálogo con los próximos lanzamientos.

Qué se estrena en Netflix

La serie se estrenará en Netflix el próximo 29 de mayo. (Netflix España) Crédito: Netflix España

El lunes 26 de mayo se libera en la plataforma Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol, una serie documental que explora los misteriosos crímenes relacionados con la contaminación de este medicamento con cianuro en la década de 1980. El miércoles 28 llega F1: La academia, una producción que sigue a quince mujeres que buscan abrirse paso en el competitivo mundo de la Fórmula 1.

El jueves 29 se liberan múltiples títulos, comenzando por Losmen Bu Broto: La serie, un drama familiar ambientado en una posada tradicional en Yogyakarta, donde los conflictos personales amenazan la armonía. Ese mismo día se estrena Dept. Q, un thriller policial sobre un detective brillante pero conflictivo que se une a un equipo de inadaptados para resolver casos sin cerrar.

La serie se estrenará en Netflix el próximo 29 de mayo. Crédito: Netflix Latinoamérica

Unicornio salvaje estará disponible ese mismo día, presentando la historia de un emprendedor que lanza un servicio de mensajería innovador que lo enfrenta a enemigos poderosos. Por otro lado, La viuda negra, basada en hechos reales, sigue una investigación que revela el oscuro pasado de una mujer aparentemente perfecta tras la muerte de su esposo. Finalmente, Corazón Delator narrará el cambio en la vida de un hombre tras recibir un trasplante de corazón y descubrir la historia del donante.

El viernes 30 se estrena Lo que le falta a esta estrella, una emotiva cinta animada de ciencia ficción en la que dos amantes se ven separados por el espacio, cuando una astronauta parte hacia Marte en una misión que pone a prueba su conexión emocional.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

La película se estrenará en Prime Video el próximo 27 de mayo. Crédito: Paramount Pictures Spain

El martes 27 debuta Septiembre 5, un drama histórico centrado en el equipo de periodistas de ABC que debió cubrir la trágica toma de rehenes durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. El jueves 29 se suma La mejor hermana, una serie que expone oscuros secretos familiares después del asesinato de Adam, esposo de Chloe y cuñado de Nicky, quien lucha contra la adicción.

El viernes 30 se estrenan El novicio rebelde, una comedia dramática sobre Rogelio, un ladrón que se oculta en una iglesia donde lo confunden con un seminarista, y termina ganándose a la comunidad con su carisma y sabiduría callejera, mientras su doble vida lo pone en riesgo. También se estrena El Justiciero 3, tercera entrega de la saga protagonizada por Denzel Washington, donde el exagente McCall se enfrenta a la mafia italiana para proteger a sus nuevos amigos en Sicilia.

Qué se estrena en Disney+

Captain America: Brave New World es una próxima película de superhéroes estadounidense basada en el personaje Marvel Comics, Sam Wilson / Capitán América, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

Esta plataforma apuesta fuerte con Capitán América: Brave New World el miércoles 28, una película cargada de acción e intriga política que continúa la historia del nuevo Capitán América. Mientras que el viernes 30 se suma El mal invisible, un thriller ambientado durante el confinamiento por la pandemia en Barcelona, donde una investigación policial trata de dar con un asesino en serie que elige como víctimas a personas sin hogar.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

La serie se estrenará en HBO Max el próximo 31 de mayo. Crédito: Max Latinoamérica

Esta plataforma inicia la semana con el regreso de Rick y Morty en su octava temporada el lunes 26 de mayo, continuando las aventuras del excéntrico científico y su nieto en un universo repleto de ciencia ficción absurda.

Posteriormente, el jueves 29 se estrenan nuevos episodios de And Just Like That…, secuela de Sex and the City, donde Carrie, Miranda y Charlotte enfrentan la vida a los 50 años, y Corte nocturna, una comedia legal protagonizada por Abby Stone, hija del juez Harry Stone, que asume el turno de noche en un caótico tribunal de Manhattan.

Finalmente, el sábado 31 cierra la semana con Mountainhead, un thriller sobre cuatro amigos millonarios que se esconden durante una crisis internacional, enfrentándose a peligros que no habían previsto.