Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha seguirán cerradas tras inauguración del servicio

Inició el servicio del Trolebús Chalco - Santa Martha (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes SICT )

La operación del Trolebús Chalco - Santa Martha ya empezó, la mañana de este domingo 18 de mayo personal del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) inició con la operación parcial de esta ruta.

Tal como lo adelantó Claudia Sheinbaum, presidenta de México, los habitantes del Estado de México ya pueden hacer uso de la Línea 11 del Trolebús y trasladarse hasta la zona de Santa Marta, que conecta con otros servicios de transporte público.

Sin embargo, algo que precisaron las autoridades fue que no todas las estaciones empezarían a dar servicio, esto debido a que algunas aún no están terminadas, otras más se vieron afectadas por obras hidráulicas que se están realizando en el municipio de Chalco. Es por ello que, por ahora, el servicio del Trolebús elevado de Chalco solo es de nueve estaciones.

El gobierno del Estado de México inició con la operación de la Línea 11 del Trolebús que va de Chalco a Santa Martha crédito: X/ @DirectorSTE

¿Qué estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha siguen cerradas?

De acuerdo con el mapa oficial de la Línea 11 del Trolebús, son seis las estaciones que no están operando en esta primera etapa del servicio del Trolebús de Chalco. Tres estaciones están ubicadas en los límites de la alcaldía Iztapalapa con Valle de Chalco, en el Estado de México.

Estas tres paradas forman parte del tramo elevado. La razón por la que no están abiertas es porque aún no están terminadas en su etapa de obra civil, debido a los retrasos en el proyecto, las autoridades no lograron concluirlas a tiempo. Así que, estarán construyéndolas a la par que empezó el servicio.

Las otras tres estaciones están ubicadas en el municipio de Chalco, y no están dando servicio debido a que se vieron afectadas por obras hidráulicas, las calles donde están ubicadas están siendo intervenidas para evitar inundaciones, por lo que vuelve intransitable la zona.

Este es el mapa oficial del Trolebús de Chalco - Santa Martha (X/ @STECDMX)

Estas son las estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha que siguen cerradas:

Teotongo

La Virgen

Xico

Unión de Guadalupe

La Covadonga

Ejidal

Trolebús Chalco - Santa Martha inicia servicio al público

El Trolebús Chalco - Santa Martha comenzó oficialmente sus operaciones este domingo 18 de mayo. Según informó el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), la Línea 11 del Trolebús inició su servicio al público desde las 05:00 horas, permitiendo a los usuarios trasladarse entre Chalco y Santa Martha en un recorrido de 18,5 kilómetros.

El Trolebús Chalco - Santa Martha comenzó oficialmente sus operaciones este domingo 18 de mayo (X/ @DanielSibaja_)

Este proyecto busca reducir significativamente los tiempos de traslado, que anteriormente podían extenderse hasta dos horas. La inauguración de esta línea elevada del Trolebús fue una promesa cumplida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de este sistema de transporte para mejorar la conectividad en la región.

Según un comunicado del STE difundido en redes sociales, esta nueva ruta no solo agiliza los desplazamientos, sino que también se integra con otros sistemas de transporte como la Línea A del Metro, la Línea 2 del Cablebús y la Línea 10 del Trolebús, que conecta con Constitución de 1917.