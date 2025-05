Guadalupe Taddei arremete contra exconsejeros que advierten fraude en elección judicial: “Irresponsables”

Guadalupe Taddei respondió a las críticas (INE)

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), reaccionó a las críticas emitidas por personajes que llegaron a formar parte de la autoridad electoral, quienes advirtieron un fraude en la elección judicial. Según dijo, es lamentable la opinión y refleja el desconocimiento que los exfuncionarios tienen sobre las labores y atribuciones de la entidad que preside.

Durante una conferencia de prensa desde la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta se refirió a las opiniones expresadas por personajes como Marco Antonio Baños, así como María Marván Laborde, quienes llegaron a desempeñarse como consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE).

“Si fueron exfuncionarios, me parece que nunca pasaron por el Instituto y que no entienden lo que el Instituto hace. Me parece muy grave que hagan estas declaraciones quienes han sido parte de este instituto y han realizado todos los procedimientos que le han dado certeza a los procesos electorales. Es muy lamentable que exconsejeros opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso electoral que, además, jamás les tocó realizar”, mencionó la consejera presidenta del INE.

El 1 de junio tendrá lugar el proceso electoral EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Durante un foro de “Impacto de la Elección Judicial” convocado por organizaciones como Somos MX, Frente Cívico Nacional, México Unido y otras que solían convocar y acudir a las manifestaciones en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), los participantes de la primera mesa advirtieron que el proceso electoral está diseñado para instaurar el fraude y aseguraron que fracasaría la autoridad electoral.

“Hay muchas cuestiones que, lamentablemente, están enderezadas para que el morenismo se salga con la suya, en una elección que tampoco les importa demasiado. El principal detrimento de la legitimidad de esta elección, si es que tuvo alguna, ha sido del propio morenismo, desde desde la propia cuarta transformación han dinamitado la poquita legitimidad que tenía esa elección. Quitaron el presupuesto, negaron este las ampliaciones, cometieron cinco mil errores con el tema de los listados y un largo etcétera“, mencionó Baños en el espacio.

María Marván fue una de las personas que criticó al INE (Foto: Twitter/MarvanMaria)

Al respecto, Taddei Zavala catalogó las declaraciones como opiniones de carácter político revestidas de conocimiento electoral y aseguró que el INE “entregará buenas cuentas”.

“Las opiniones de personas que aquí trabajaron, lamento que sean tan irresponsables y que den cuenta de posiciones políticas en vez de posiciones de procedimiento, de logística y de operatividad que están sustentadas en los acuerdos que este Consejo General aprueba. Basta de esas lamentables declaraciones”, dijo ante los medios de comunicación.