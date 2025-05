Quién es el esposo de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California a la que le revocaron la visa de EEUU

El esposo de Marina del Pilar ocupa un cargo honorario dentro dle gobierno de Baja California. Foto: IG/marinadelpilar_ao

Marina del Pilar Ávila Olmeda, mandataria estatal de Baja California, se convirtió en la primera gobernadora mexicana en funciones a la que se le retiró la visa para ingresar a territorio de Estados Unidos, y explicó que la medida fue aplicada inicialmente a su esposo Carlos Alberto Torres Torres, ex diputado panista a nivel federal y también estatal.

“Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar.”, informó la gobernadora de Baja California el pasado sábado.

De acuerdo con el Semanario Zeta, la pareja reside en San Diego, California, y fue durante un intento de cruce por Calexico que Carlos Torres fue notificado de la cancelación de su visa, posteriormente su esposa, la gobernadora, fue notificada de la misma situación.

Torres, quien es funcionario honorario del gobierno estatal, trató de cruzar la frontera por Tijuana de forma habitual, sin embargo, en esta ocasión al registrar sus datos el agente migratorio encontró una alerta del Departamento de Estado de EEUU.

El oficial invitó a Torres Torres a pasar al área de inspección secundaría para una revisión más a detalle. Fue ahí donde se le informó que su visa le sería retirada y cancelada, por lo que debía regresar a territorio mexicano, de acuerdo con el Semanario Zeta.

El pasado panista de Carlos Torres

Carlos Alberto Torres Torres, tiene una formación como abogado y complementó su formación académica con una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en Madrid, España.

El conductor Gustavo Macalpin criticó al esposo de Marina del Pilar poco antes de su despido Foto: IG/carlostorresnews

Además de empresario, ha ocupado varios cargos de la política en Baja California.

Su incursión en la política nacional comenzó como diputado federal suplente entre 2003 y 2006. Posteriormente, fue electo como diputado federal plurinominal en la LX Legislatura de 2006 a 2009, donde participó en comisiones como Juventud y Deporte, Seguridad Pública y la Especial de Promoción del Acceso Digital.

Más adelante, entre 2016 y 2019, ocupó un escaño como diputado local en el Congreso de Baja California. Su voto a favor de extender el mandato de Jaime Bonilla le valió su expulsión del PAN, sin embargo, fue recibido por Morena.

En 2019 contrajo su segundo matrimonio con Marina del Pilar, quien se convirtió en la sucesora de Jaime Bonilla en el gobierno de Baja California.

Este lunes la gobernadora de Baja California ofreció una conferencia de prensa para explicar que aunque no le fueron notificados los motivos para la cancelación de sus visas, no existe ninguna investigación en Estados Unidos.

Además, este martes aclaró que no le fueron canceladas cuentas bancarias en instituciones de EEUU debido a que no las tiene.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, aseguró la morenista.