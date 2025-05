“Me convertí en su voz”: Alex Bisogno asegura que se dedicó a salvarle la vida a Daniel cuando éste enfermó

(Ventaneando/Archivo)

En medio de la controversia familiar que ha seguido a la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex rompió el silencio con una declaración que ha generado reacciones encontradas: afirmó que, junto con su hermana Ivette, él salvó la vida del conductor en varias ocasiones.

¿Qué dijo Alex Bisogno de su hermano?

En una entrevista concedida al canal de YouTube Tiempo Perfecto, Alex habló desde lo personal y emocional sobre los últimos años de vida de Daniel.

Reveló que se convirtió en la voz del conductor cuando éste ya no podía hablar públicamente sobre su estado de salud.

“Cuando Daniel tenía problemas de salud, un día tomé la decisión de salir a dar la cara para platicar la realidad de las cosas. Porque yo veía que muchos medios de comunicación decían muchas cosas de su enfermedad, el 95% mentira. Yo veía a mi hermano en una cama de hospital y decía: ‘Daniel no se puede salir a defender, no puede dar una entrevista’ Así que voy a hacer yo”.

Según Alex, fue en ese momento cuando asumió el papel de portavoz: “Lo hice y a partir de ese momento me volví en un portavoz que yo no quería ser. Pero lo hice con mucho gusto porque me convertí en su voz, todo lo que yo platiqué con los medios fue siempre platicado con él”.

“Nos dedicamos a cuidarlo, salvarle la vida”

En una de las confesiones más personales de la entrevista, Alex relató cómo vivió los meses más críticos de la salud de su hermano.

“Cuando mi mamá muere, no tuve el tiempo suficiente para llorarle, porque mi prioridad volteé y dije: ‘Hay que salvarlo’. Lo hicimos mi hermana y yo en equipo. A lo mejor yo doy las entrevistas, pero fue un trabajo en equipo. Nos dedicamos a cuidarlo, salvarle la vida, nos fuimos a vivir a su casa muchos meses, haciéndole compañía, estuvimos con él pegados”.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por supuestamente ocultar la gravedad del estado de salud de Daniel, Alex respondió: “Hace poco leí un comentario que por qué nunca dije de la gravedad de Daniel. Yo siempre dije las cosas como estaban ocurriendo, simplemente Daniel falleció por una complicación y fue una situación súbita. Fue algo que pasó en ese momento y en cuestión de horas, Daniel se fue”.

Una familia en medio de los conflictos

La entrevista llega en un momento especialmente sensible para la familia Bisogno, que ha estado en el centro de la opinión pública tras la muerte del conductor de Ventaneando.

A las versiones encontradas sobre su herencia y el paradero de sus cenizas, se suma el conflicto con su Cristina Riva Palacio.

Alex ha sido enfático en varias ocasiones: asegura que su único interés es cumplir la voluntad de Daniel, quien supuestamente quería que Michaela, su hija, y don Concho, su padre, estuvieran protegidos. Ha negado que su involucramiento sea por dinero y ha apuntado que Daniel nunca terminó de confiar en Cristina para el manejo de los bienes.