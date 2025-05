El Ozempic natural, la planta que funciona mejor que los medicamentos para bajar de peso y prevenir la diabetes

El auge de medicamentos como el Ozempic, destinados al tratamiento de la diabetes tipo 2 y que además promueven la pérdida de peso, ha generado interés por alternativas más accesibles a nivel financiero y sin necesidad de prescripción médica.

Una de estas es la planta berberina, un compuesto químico que proviene de plantas como el sello de oro y el agracejo, y que se vende comúnmente como suplemento alimenticio en cápsulas. Sin embargo, ¿es esta realmente una “solución milagrosa” o sus beneficios están siendo exagerados?

La berberina ha sido utilizada por más de 2,000 años en la medicina tradicional asiática. Originalmente se empleaba para tratar problemas gastrointestinales, como la diarrea, así como afecciones crónicas como la hipertensión. En años recientes, investigadores han comenzado a estudiar sus posibles propiedades en el tratamiento de enfermedades metabólicas, aunque los datos disponibles aún son limitados.

El auge de fármacos destinados a la pérdida de peso ha generado interés por alternativas más económicas y naturales ( Freepik y David J. Phillip/AP)

Los beneficios de la berberina: mitos y realidades respaldadas por científicos

Estudios preliminares han sugerido que este compuesto podría desempeñar un papel en la regulación del azúcar en sangre, reduciendo la resistencia a la insulina y controlando los niveles de colesterol. Según Yufang Lin, especialista en medicina integrativa de la Clínica Cleveland, en entrevista para The New York Times la berberina también tiene propiedades antimicrobianas y ayuda a restablecer el equilibrio del microbioma intestinal.

Para algunos pacientes con diabetes, podría tener un potencial significativo cuando se combina con otros tratamientos, aunque los expertos subrayan que el impacto en la pérdida de peso es mucho más limitado y no comparable directamente con medicamentos como el Ozempic.

Según estudios realizados en animales, la berberina podría inducir pérdida de peso, pero los datos obtenidos en humanos son fragmentarios y carecen de ensayos a gran escala que respalden sus efectos con certeza.

Los beneficios de la berberina: mitos y realidades respaldadas por científicos (Freepik)

¿Qué es la berberina?

La berberina es un alcaloide natural extraído de plantas como el agracejo, la cúrcuma canadiense y el sello de oro. Este compuesto es conocido por su característico color amarillo y es ampliamente utilizado en la medicina tradicional asiática.

En la actualidad, se comercializa como suplemento dietético y, debido a su reciente popularidad en redes sociales, se ha ganado el título de “el Ozempic natural”.

Sin embargo, expertos como D. Craig Hopp, del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, advierten que no todo lo que brilla es oro: “Es una idea interesante, pero su efectividad clínica no está demostrada en ensayos sólidos”.

Riesgo de consumir berberina

Aunque la mayoría de las personas tolera bien la berberina, tiene posibles efectos secundarios que no deben pasarse por alto. Las dosis estándar pueden provocar náuseas, vómitos, aumento de la presión arterial y hormigueo en las extremidades. En el caso de mujeres embarazadas, podría inducir contracciones uterinas.

(Getty Images)

Además, Pieter Cohen, investigador de la Facultad de Medicina de Harvard, en entrevista para The New York Times advierte sobre los riesgos asociados a la adulteración de suplementos dietéticos. Los productos comercializados para la pérdida de peso son los más comunes en ser intervenidos con sustancias no listadas en sus etiquetas, aumentando el riesgo de efectos adversos como palpitaciones.

Esto se suma a posibles interacciones peligrosas con medicamentos como la metformina, lo que podría derivar en hipoglucemia.

¿Por qué los beneficios de la berberina son comparados con los del Ozempic?

La comparación radica principalmente en los supuestos beneficios metabólicos que ambos comparten. Mientras que la semaglutida —principio activo del Ozempic— tiene efectos comprobados a través de ensayos clínicos en la pérdida de peso y regulación de la diabetes, los efectos de la berberina en estos aspectos son únicamente preliminares.

Sin embargo, su accesibilidad y bajo costo han disparado su popularidad, especialmente en plataformas digitales como TikTok, donde los usuarios la promocionan como una alternativa “natural y económica”.

A pesar del renovado interés en la berberina, es crucial recordar que no existen soluciones milagrosas para la pérdida de peso o el control de enfermedades metabólicas.

¿Por qué los beneficios de la berberina son comparados con los del Ozempic? REUTERS/Tom Little/File Photo

La supervisión médica es fundamental, ya sea con un médico, nutricionista o dietista, y cualquier suplemento debe acompañarse de una dieta equilibrada y actividad física regular. Esto no solo maximiza los posibles beneficios, sino que también reduce riesgos innecesarios para la salud.