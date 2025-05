La investigación de la DEA sobre los Los Tucanes de Tijuana que expuso Mónica Garza y que casi le cuesta la vida (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Mónica Garza, periodista y reconocida conductora de televisión mexicana, compartió uno de los momentos más desafiantes de su trayectoria profesional al revelar que fue amenazada de muerte tras abordar investigaciones sobre Los Tucanes de Tijuana.

Según relató en el podcast Perversiones de un café, conducido por el periodista Antonio Castañeda, el incidente ocurrió durante la grabación de un episodio de su programa Historias engarzadas, transmitido por TV Azteca.

En dicho episodio, la ex periodista de Ventaneando enfrentó a Mario Quintero, vocalista de la famosa banda norteña, con resultados de una investigación realizada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. La agencia había señalado a la agrupación por interpretar narcocorridos dedicados a figuras relacionadas con el crimen organizado.

Quién es Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana que amenazó de muerte a Mónica Garza (RS)

“Si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando”: Mario Quintero a Mónica Garza

“Hace algunos años, durante la grabación de un capítulo con una banda grupera, confronté al vocalista con datos sobre una investigación de la DEA. Esto, por cantar corridos dedicados a ciertos personajes del narcotráfico”, narró la periodista.

Al término de la entrevista, mientras posaban para una fotografía, Quintero realizó un comentario que Garza interpretó como una amenaza discreta. “Me dijo al oído: Oiga, a ver si no me quitan a mí de cantar por sus preguntas, porque si a mí me quitan de cantar, a usted la van a quitar de estar preguntando“, recordó la conductora.

Lejos de intimidarse, Mónica Garza reiteró su compromiso con la libertad de expresión, afirmando que este hecho marcó un punto de inflexión en su carrera. “Fue una de las primeras amenazas que recibí, pero me rehusé a ceder. Ahí es donde tomas la decisión de no autocensurarte, no tener miedo a exhibir o cuestionar”, explicó Garza.

| Foto: Cuartoscuro

La investigación de la DEA sobre Los Tucanes de Tijuana arrojó que corridos eran dedicados a narcotraficantes

La investigación de la DEA sobre Los Tucanes de Tijuana arrojó que varios de los corridos interpretados por la agrupación, como los dedicados a narcotraficantes, los colocaron en la mira de las autoridades estadounidenses.

Aunque no se les ha señalado formalmente por actividades criminales, las implicaciones provocaron un escrutinio público amplificado por figuras como Mónica Garza.

Este episodio cobra relevancia en México, donde los narcocorridos siguen siendo motivo de intenso debate. Mientras algunos defienden estos temas como expresión artística, las autoridades han impuesto restricciones debido a los mensajes que, en su opinión, glorifican el narcotráfico.

La investigación de la DEA sobre Los Tucanes de Tijuana arrojó que corridos eran dedicados a narcotraficantes (Los Tucanes De Tijuana)

Mario Quintero: un músico bajo el escrutinio de la DEA

Mario Quintero, vocalista y líder de Los Tucanes de Tijuana, es reconocido por su contribución al desarrollo del género norteño y grupero en México.

Nacido en Tijuana, la agrupación se convirtió en un ícono musical, especialmente por sus narrativas sobre la vida fronteriza y, en ciertos casos, sobre figuras vinculadas al narcotráfico. Aunque el grupo ha enfrentado controversias, Quintero siempre ha defendido su trabajo como una representación de realidades sociales, asegurando que su intención no es promover actos ilícitos.

Mario Quintero: un músico bajo el escrutinio de la DEA FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Mónica Garza: periodista comprometida con la verdad

Con una carrera de varias décadas, Mónica Garza ha sobresalido como una de las comunicadoras más destacadas de México. Desde su labor en Historias engarzadas hasta su participación en ADN 40, la famosa ha abordado temas difíciles con una visión objetiva y un firme compromiso por la verdad informativa.