Vocalista de El gran silencio denuncia que policías lanzaron gas al público por bailar slam: “Muy ignorantes”

Tony Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El vocalista de El Gran Silencio, Tony Hernández, denunció públicamente el uso de gas pimienta por parte de elementos de seguridad durante un concierto de la banda en la feria de Manzanillo, Colima.

Según informó el propio cantante de temas como Chúntaro Style y Duerme Soñando a través de sus redes sociales, el incidente ocurrió mientras el público disfrutaba del espectáculo y participaba en el tradicional baile conocido como “slam”.

Entre los afectados se encontraban niños, asistentes en general e incluso miembros de la agrupación. De acuerdo con la publicación realizada por Hernández en su cuenta de Facebook, los policías responsables del acto mostraron un “criterio bofo” al no comprender la naturaleza del baile que caracteriza a este tipo de eventos.

El Gran Silencio se presentó en Manzanillo como parte de las Fiestas de Mayo (Foto: Ayuntamiento de Manzanillo)

La ignoracia de las autoridades policiales de Manzanillo

El vocalista expresó su indignación al señalar que los agentes actuaron de manera ignorante y desactualizada, lo que derivó en un ataque injustificado contra los asistentes.

“Pinchi criterio bofo el de los polis del evento de manzanillo. Entiendo que sean muy ignorantes y no entiendan qué es el Slam y que no estan nada actualizados, tal vez porque no hay tocadas tan seguido”.

“Había niños, chingao, y sólo estaban bailando”, escribió el cantante, quien también compartió que él mismo resultó afectado por el gas, sufriendo irritación en los ojos.

El incidente obligó a detener temporalmente el concierto. Hernández relató que tuvo que vomitar debido a la inhalación del gas y que, además, ayudó a varios asistentes que presentaban molestias.

Policía interrumpe slam en concierto de El Gran Silencio con gas pimienta, afectando niños y asistentes (Foto: X@OscarAdrianL)

Tony Hernández y otros músicos, afectados por la policía

“Tuve que vomitar el gas y parar el show por un rato y ayudar a varia gente del público y decirle a la autoridad de su torpeza, pero bueno”, prosiguió.

A pesar de la situación, el vocalista destacó que el espectáculo pudo continuar después de la pausa, logrando finalizar con éxito.

“Seguimos pacíficamente y terminamos el show bien arribota y seguimos con el baile y el slam. Muchísimas gracias, querida gente de Manzanillo, ahora sí que fue una noche inolvidable”, añadió en su mensaje.

El cantante también compartió una fotografía en la que se observa la hinchazón en su rostro como consecuencia del gas pimienta. En su publicación, criticó duramente a las autoridades responsables, calificando su actuar como torpe y desproporcionado.

Gas pimienta en show impacta a Tony Hernández, quien documenta la hinchazón en su rostro en redes (FB)

A pesar de ello, agradeció al público por su apoyo y por mantener el ánimo durante el resto del evento.

La denuncia de Hernández generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores de la banda y otros usuarios reprobaron el comportamiento de los elementos de seguridad