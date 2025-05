Nu Metal Revolution Vol. 2: cartel completo, precios y todo sobre el festival en la CDMX

La segunda edición del Nu Metal Revolution se realizará en el Velódromo Olímpico. (Facebook Nu Metal Festival)

El Nu Metal Revolution Vol. 2 regresa el próximo sábado 31 de mayo de 2025, reuniendo a destacados exponentes del género en un evento que promete revivir la esencia de las décadas de 1990 y 2000.

Una vez más el festival tendrá lugar en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. Semanas previas al evento, los organizadores han dado a conocer el cartel completo de esta edición, que contará con la participación de diversas bandas representativas del nu metal, un género que combina elementos del metal con influencias del hip hop, el grunge y otros estilos alternativos.

La alineación estará conformada por: Machine Head, Powerman 5000, Orgy, Nonpoint, Here Comes The Kraken y Dread.

Para la prefiesta del evento se presentó: Soulfly, Snot y Sangre María en la Carpa del Velódromo este 3 de mayo.

El cartel está encabezado por Machine Head, Powerman 5000 y Orgy. (Facebook Nu Metal Festival)

Boletos y precios

General fase 1 : 2 mil 13 pesos.

VIP: 3 mil 450 pesos.

Recomendaciones e indicaciones del festival

Niños de todas las edades pagan boleto.

Duración aproximada del evento 12 hrs.

Apertura de puertas 11:00 hrs

No se permite el acceso con mochilas, ni objetos que se consideren peligrosos.

Se prohíbe fumar, no cuenta con área para fumadores.

NO se permiten cámaras fotográficas profesionales, semi-profesionales ni de video.

El género del nu metal

El nu metal es un subgénero musical que surgió a mediados de 1990, fusionando elementos del metal tradicional con influencias de otros estilos como el grunge, hip hop, funk y música electrónica.

La segunda edición del festival de nu metal se llevará a cabo en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México. (Facebook Nu Metal Festival)

Bandas como Korn, Limp Bizkit y Deftones se convirtieron en referentes, dando forma a este sonido distintivo que destacó por sus riffs de guitarra pesados pero simplificados, el uso de bajos afinados y percusión intensa.

Una de las características más notables del nu metal es su enfoque vocal, que alterna entre gritos, rap y melodías más suaves. Las letras suelen abordar temas personales, como el aislamiento, el rechazo y la frustración, conectando con audiencias jóvenes que se identifican con su mensaje emocional.

Este género rompió con las estructuras tradicionales del metal y adoptó una estética visual y temática más cercana a la cultura alternativa y urbana.

Alcanzó su auge a finales de la época de 1990 y principios de 2000, con grupos como Linkin Park y Slipknot. Los cuales lograron éxito comercial global. Aunque su popularidad ha disminuido desde entonces, sigue influyendo a nuevas generaciones de artistas y mantiene una base de seguidores sólida en todo el mundo.