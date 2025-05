Jornada laboral de 40 horas se aplicará paulatinamente hasta 2030, confirma Sheinbaum

La iniciativa se encuentra en el Congreso de la Unión (Frente Nacional Yo x las 40 Horas)

En medio de la incertidumbre acerca de la aprobación de la reforma para establecer una jornada laboral de 40 horas, el gobierno de México develó cuál es el rumbo de la iniciativa. Al respecto, el secretario de Trabajo, Marath Bolaños López, anunció que, por instrucciones de la presidenta, será aplicada de forma paulatina para su consolidación al final del sexenio.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, y durante una reunión con representantes de grupos sindicales en el país, el secretario del trabajo dio a conocer la noticia. Según dijo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la aplicación de la esperada reforma por la clase trabajadora será gradual y con un horizonte definido.

“Me entusiasma anunciar que, por instrucciones de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, comenzaremos con la instauración paulatina y gradual de la semana laboral de 40 horas en nuestro país. Reduciremos de manera gradual la semana laboral hasta llegar, a más tardar en enero de 2030, a un total de 40 horas semanales”, mencionó Marath Bolaños.

El secretario de Trabajo anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la aplicación de la semana laboral de 40 horas será paulatina y con el consenso de los actores involucrados para su consolidación en el 2030. Créditos: Youtube/Gobierno de México

Para comenzar con su aplicación, el gobierno convocará a trabajadores, patrones, empresarios y académicos para lograr acuerdos rumbo a un nuevo panorama laboral. Será a partir del 2 de junio, y hasta el 7 de julio de 2025, cuando comenzarán diversos foros organizados por la Secretaría del Trabajo en varias ciudades del país.

“El objetivo primordial es construir en colectivo un modelo justo y eficaz para cumplir con la demanda histórica del pueblo de México. Hay que tenerlo claro, como lo han probado científicamente economistas, empresarias, empresarios, trabajadoras y trabajadores: reducir las horas de trabajo no disminuye la productividad ni reduce el valor generado. Lo que hace es dignificar la existencia de las y los trabajadores, devolviéndoles horas de su vida y valorizando el trabajo que realizan semana a semana”, expresó el funcionario.

Acerca de la reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la búsqueda de su gobierno para la aplicación de la semana laboral de 40 horas por consenso entre empleadores, empresarios, trabajadoras, trabajadores y sus representantes sindicales.

La reducción de la jornada laboral fue un compromiso de campaña de Claudia Sheinbaum (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores y los trabajadores y sus representaciones (...) queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso abrimos las mesas de trabajo para sentarnos con empresarios, representantes sindicales y las y los trabajadores para ver cómo es que vamos a conseguir esa jornada laboral”, mencionó la mandataria.

Cabe recordar que el Día Internacional del Trabajo se conmemora, precisamente, gracias a la lucha de los mártires de Chicago por la exigencia de reducir su extensa jornada laboral y mejorar sus condiciones. Debido a que sus empleadores no respetaron el acuerdo alcanzado en 1886 en la American Federation of Labor para establecer una jornada laboral de 8 horas, un grupo de trabajadores inició una huelga como protesta. No obstante, fueron victimas de represión policial. Incluso ocho sindicalistas anarquistas fueron enjuiciados y sentenciados a muerte, mientras que otros tantos recibieron penas de cadena perpetua y trabajos forzados.