Eric del Castillo, primer actor de Televisa, está espectacular a sus 90 años, asegura su hija

Kate del Castillo terminó con los rumores sobre la salud de su papá, Eric del Castillo. Foto: CUARTOSCURO

Eric del Castillo, actor de melodramas como Alondra y La mentira, se ha visto envuelto en varios rumores sobre su estado de salud desde que compartió que vive con una condición visual en noviembre de 2024.

De acuerdo con el histrión, su condición irá aumentando con el tiempo, pero nunca se quedará ciego, pues se trata de una degeneración macular que borra el centro, pero puede seguir viendo a los lados.

Ante la preocupación del público por su estado de salud y los constantes rumores, seis meses después de que el actor se sinceró sobre su padecimiento, su hija Kate del Castillo asegura que su papá se encuentra en perfecto estado y sigue vigente en la actuación.

“Está muy bien, la verdad soy muy suertuda de tener a los padres que tengo; a la edad que tienen, están espectaculares, siguen trabajando, siguen cuerdos”, explicó.

Sin embargo, confesó que sí tienen algunos malestares que considera normales para su edad, pues incluso ha llegado a pensar que ella tiene más problemas.

“Tienen sus achaques, pero creo que tengo más achaques yo que mi papá, de verdad. O sea, su espalda, sus ojitos, pero está muy bien”, concluyó con una sonrisa.

El actor goza de buena salud a sus 90 años, al igual que su esposa.

Cabe recordar que semanas atrás, su hija Verónica del Castillo compartió con distintos medios de comunicación que su papá estaba en reposo, pues durante este año se integrará a un melodrama, y antes de comenzar a trabajar le gusta entrar en un periodo que considera de “hibernación”.

¿Qué es la degeneración macular, padecimiento con el que vive Eric del Castillo?

Tal y como lo explicó el histrión durante el año pasado, la degeneración macular es una afección ocular que afecta la mácula, una parte pequeña, pero crucial de la retina en el ojo.

Dicha zona es la responsable de la visión central y permite actividades como leer, conducir y reconocer rostros; por lo que cuando la mácula se deteriora, suelen aparecer problemas de visión que dificultan ese tipo de tareas.

Dentro de la degeneración macular se encuentran la húmeda y la seca, considerada la más común, pues ocurre cuando las células sensibles a la luz en la mácula se deterioran lentamente.

El actor Eric del Castillo sufre de problemas visuales. | Foto: Cuartoscuro

Para el actor de melodramas como Soy tu dueña, Niña amada mía y Que te perdone dios, una de las situaciones que más le apenan por su padecimiento es que muchas veces no logra reconocer a las personas.

“No puedo verle el rostro a las personas, luego me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé quiénes son, para ver la cara me tengo que acercar”, confesó.