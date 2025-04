Periodista Mich Rubalcava asegura que Camila Sodi le coquetea a los “papás ricos” de los amigos de sus hijos

Camila Sodi enfrenta acusaciones de coquetear con padres de amigos de sus hijos, según reportes mediáticos (Foto: Instagram/@camilasodi_)

En medio de una serie de controversias que han captado la atención del público, Camila Sodi, actriz mexicana y sobrina de la cantante Thalía, enfrenta acusaciones que van desde conflictos familiares hasta señalamientos sobre su comportamiento social.

Según el reporte del periodista Michelle Rubalcava, Sodi habría sido acusada de coquetear con los padres de los amigos de sus hijos, lo que ha generado comentarios.

De acuerdo con información difundida por el periodista, una amiga cercana a él, cuyos hijastros asisten a la misma escuela que los hijos de Sodi, habría expresado su molestia hacia la actriz.

Según esta fuente, Sodi habría mostrado interés en el esposo de dicha mujer, quien, además de ser atractivo, cuenta con una considerable fortuna.

La amiga del periodista afirmó que Sodi utiliza frases como “a ver cuándo nuestros hijos se juntan” o “a ver cuándo vienen a saludarnos” para acercarse al hombre, lo que ha sido percibido como una falta de respeto hacia su relación.

Allegada al periodista Mich Rubalcava revela supuestos comentarios polémicos de Sodi hacia su esposo (Instagram/@michrubalcava)

“Esta amiga a mí me dijo: ‘no soporto a Camila Sodi’, le pregunté por qué y me dice: ‘porque todo el tiempo le está tirando la onda a mi marido’, porque su marido es muy rico y Camila no nadamás quiere que estén guapos, también quiere que sean ricos”, contó el reportero.

Añadió: “mi amiga me dijo: ‘ya sabe que yo soy su nueva esposa y le sigue tirando la onda, de ‘a ver cuándo nuestros hijos se juntan’, ‘a ver cuándo vienen a saludarnos’, son las cosas que no están bonitas”.

Este no es el único tema que ha puesto a Sodi en el centro de la polémica. Según el periodista Javier Ceriani, la actriz también estaría enfrentando un conflicto con su tía Thalía relacionado con las cenizas de Ernestina Sodi, hermana de ambas.

Publicación de Camila Sodi sobre Diego Luna desata críticas por posible falta de respeto a Marina de Tavira (Fotos: Getty Images)

Ceriani señaló que Thalía habría propuesto trasladar los restos de Ernestina, fallecida en noviembre de 2024, a Nueva York, donde reside, con el objetivo de colocarlos junto a los de su madre.

Sin embargo, Sodi se habría opuesto a esta decisión, lo que habría generado una discusión entre ambas.

Según el periodista, Thalía habría argumentado que su madre deseaba que todos sus familiares fallecidos estuvieran juntos en el mismo lugar. Aunque ninguna de las dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, se reportó que Sodi dejó de seguir a su tía en redes sociales, lo que ha sido interpretado como una señal de distanciamiento.

Por otro lado, Sodi también ha sido señalada por un supuesto comportamiento inapropiado hacia su exesposo, el actor Diego Luna, con quien estuvo casada durante cinco años y tiene dos hijos en común.

Relación cordial entre Camila Sodi y Diego Luna sobresale tras su separación en 2013 (Fotos: @diegoluna / @camilasodi_)

Según Michelle Rubalcava, la actriz habría compartido en sus redes sociales una historia en la que se refería a Luna como “papucho”, acompañada de una imagen de un póster del actor.

Este gesto fue interpretado por el periodista como una falta de respeto hacia la actual pareja de Luna, la actriz Marina de Tavira.

Rubalcava comentó que, aunque es comprensible que Sodi y Luna mantengan una buena relación por el bienestar de sus hijos, este tipo de publicaciones podrían ser vistas como inapropiadas por la nueva pareja del actor.

“Una cosa es que se lleven bien porque son papás de los niños, pero otra es que lo esté lujuriando por redes y Camila siempre sube cosas de Diego Luna, y este fin de semana subió una historia diciéndole ‘papucho’, a ver si no Marina de Tavira se le va a los golpes (...) hay que tener un respeto por la nueva pareja”.

Posible conflicto entre Camila Sodi y Thalía por las cenizas de Ernestina Sodi agudiza tensiones familiares (Fotos: RS)

El matrimonio entre Camila Sodi y Diego Luna llegó a su fin en 2013, tras cinco años de relación. A pesar de su separación, ambos han mantenido una relación cordial, principalmente por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, las recientes acciones de Sodi han generado especulaciones sobre los límites de esta relación amistosa.