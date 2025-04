Expareja de famoso conductor de TV Azteca acusa a Pablo Montero de presunta agresión

(IG: @pablomoficial)

A poco menos de un mes de que Pablo Montero fue señalado de presunta agresión por un integrante de la obra ‘Perfume de Gardenia’, surgió una nueva acusación por la misma razón en contra del artista.

Fue Elda María (influencer y expareja del conductor Rafa Mercadante) quien denunció públicamente al actor y cantante de haberla golpeado en una mano después de que se negó a tener relaciones sexuales con él y una tercera persona.

“Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘No estoy acostumbrada a eso, no soy así. Yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío’. Me respondió: ‘Ay, te va a encantar’”, contó para Venga la Alegría.

Elda María es expareja de Rafa Mercadante; tienen una hija de dos años en común. (IG: @eldamariagamiz)

De acuerdo con la información que compartió la influencer, los hechos ocurrieron el tercer fin de semana de abril en la casa de Pablo Montero ubicada en Quintana Roo.

Supuestamente, Pablo Montero fue insistente, por lo que ella amenazó con grabarlo. Fue entonces cuando él intentó arrebatarle el celular y terminó lastimándole la mano, incluso le habría sacado sangre.

“En el momento que comienzo a grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano; me sacó sangre”, contó.

(Foto: Instagram/@pablomoficial)

Eso no fue todo, según Elda María, el intérprete de música ranchera la habría tachado de exagerada y loca.

“Me dijo: ‘Te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, continuó, pues supuestamente le iba a llamar a la policía para acusarla de invasión a propiedad privada.

Finalmente, la influencer aseguró que Pablo Montero estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento de la presunta agresión e hizo un llamado a las jóvenes que lo siguen en redes para que no acepten salir con él.

Pablo Montero presuntamente tocó sin consentimiento a Gaby Spanic en "La Casa de los Famosos" Foto: Cuartoscuro

“Alzo la voz para que otras chavas no caigan en lo mismo, que primero conozcan a las personas. No vayan a donde ellos estén, que los hombres las busquen en donde ellas se encuentran para evitar estos malentendidos o experiencias”, dijo.

Hasta el momento, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto.

Actualización: Elda María ya denunció a Pablo Montero

La influencer dio a conocer que ya levantó una denuncia en contra del cantante por presunta agresión.

La producción de Venga la Alegría buscó Rafael Mercadante para cuestionarlo al respecto; el conductor no dio una entrevista, pero aprovechó para pedir respeto para su familia ante esta situación, pues aunque ya no tiene una relación amorosa con la influencer, sí tienen una hija en común.