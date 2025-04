Pablo Montero asegura que no golpeó a Enrique Madrid, solo le dio un manotazo; conductores de ‘Hoy’ lo critican

Pablo Montero presuntamente tocó sin consentimiento a Gaby Spanic en "La Casa de los Famosos" Foto: Cuartoscuro

Pablo Montero enfrenta acusaciones de presunta violencia por parte de su colega, Enrique Madrid. De acuerdo con la información que compartió el actor en redes sociales, el cantante le habría soltado un puñetazo tras bambalinas de una presentación en vivo de Perfume de Gardenia.

“No quiso salir cuando le tocaba, él siente que lo empujo cuando él hace toda una faramalla porque se tropieza por estar hablando en su celular... es cuando me empieza a amenazar, me empieza a decir que no lo vuelva a tocar en su vida y ahí es cuando recibo el primer moquetazo", contó para Hoy.

Tras lo sucedido, Pablo Montero salió al escenario y públicamente le ofreció una disculpa a Enrique Madrid por lo sucedido; él aceptó debido a la presión del momento, pero no aceptó la exculpación y levantará una denuncia en contra del cantante.

El cantante de "Piquito de oro" parece haber recaído en el alcoholismo. Crédito: Instagram/ @reinaveneenosa

“¿Fue una semi cachetada? No, tengo testigos de que fue un puñetazo en la mandíbula”, aseguró.

Asimismo, dejó entrever que el productor Omar Suárez lo habría sacado de la puesta en escena tras lo sucedido: “Me ofrecieron 5 mil pesos para revisarme la mandíbula y las cosas médicas y me pidieron que les firmara una carta para no demandar a Pablo”.

Pablo Montero asegura que no golpeó a Enrique Madrid

Un colaborador del matutino de Televisa aseguró que estableció comunicación con Pablo Montero para cuestionarlo respecto a lo sucedido y su repuesta fue que no golpeó a Enrique Madrid, sino que le dio un manotazo.

Pablo Montero se disculpó con el actor Enrique Madrid al final de una función en la ciudad de Mérida. (Foto: @pablomoficial / @revistaTVNotas, X)

“Pablo no quiera dar entrevistas, pero comenta que jamás lo golpeó, que lo que le dio fue un manotazo en la cara... lo siento mucho Pablo, pero yo no veo la diferencia entre la una y la otra”, contó el colaborador de Hoy.

“A Pablo Montero ya se le despegó el Diurex, tú no puedes ir a la vida golpeando gente, no puedes ir por la vida siendo violento (...) tú no eres nadie para golpear a otra persona”, agregó Sebastián Reséndiz e hizo énfasis en que Enrique Madrid no solo fue víctima del actor, también de la producción porque lo sacaron del proyecto.

“Creo que si debería de revisar sus emociones, sí debería de ir a una clínica a que lo apoyaran, a un AA (...) Si hay que resarcir algún daño, también para este chico será importante, agregó Andrea Escalona, quien tiene una gran amistad con el cantante.

Hasta el momento, Pablo Montero no ha pronunciado nada más al respecto.