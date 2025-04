Aseguran que el seguro de Daniel Bisogno ya fue cobrado y muchas cosas retiradas: “Ya no queda nada que pelear”

Aseguran que el seguro de Daniel Bisogno ya fue cobrado y muchas cosas retiradas. (YouTube)

A casi dos meses de la muerte de Daniel Bisogno, las versiones en torno a su herencia siguen generando controversia. Mientras públicamente se habla de procesos legales y disputas familiares, en redes sociales ya se afirma que no queda nada por repartir.

De acuerdo con Laura Estrada, íntima amiga de Pati Chapoy, el seguro de vida del conductor de Ventaneando ya fue cobrado y varias pertenencias estarían en manos de quienes no necesariamente aparecen en su testamento.

“Si en realidad supieran lo que hay detrás de todo este lío que dejó Dani, muchos se quedarían (sorprendidos). No hay nada que pelear. Algunas ‘cosas’ ya las tienen y otras ya cobraron. Pati ha sido muy prudente”, escribió Estrada en su cuenta de X (antes Twitter), en alusión directa al escándalo mediático que envuelve a la familia Bisogno.

Éstas serían las propiedades y bienes de Daniel Bisogno que están en disputa en la herencia. (Infobae México)

La revelación, aunque breve, ha provocado una oleada de reacciones entre los seguidores del fallecido conductor, pues refuerza las sospechas sobre movimientos financieros y logísticos que se habrían realizado en lo inmediato posterior a su muerte.

Aunque Estrada no especificó quién habría cobrado el seguro, su mensaje fue interpretado como un dardo indirecto hacia Alex Bisogno, hermano del conductor, quien en días recientes fue acusado por una fuente de TVNotas de haber vaciado la casa de Daniel sin consentimiento de la familia.

En otro mensaje en redes, Laura Estrada fue todavía más clara. En su publicación se refirió a una entrevista reciente que tuvo Alex Bisogno con René Franco y aseguró que no se dijeron muchas cosas importantes en la mencionada conversación.

“En esa ‘nueva’ entrevista no dijo nada y tampoco le preguntaron nada. No habló de lo que sacaron, ni lo del seguro que ya cobraron. Todos jalando agua para su molino”, escribió. Y completó la publicación con el siguiente hashtag: #elhermanoincomodo.

Alex Bisogno compartió en redes sociales una fotografía familiar, la cual acompañó con un emotivo mensaje para su madre, Araceli Bisogno. Foto: @alexbbisogno

Días después del fallecimiento del conductor, Alex difundió un comunicado donde aseguraba que la situación legal estaba en orden y que él solo buscaba “justicia para su padre”. Sin embargo, dicho comunicado fue duramente criticado por Pati Chapoy, quien expresó su desacuerdo al aire en Ventaneando.

La identidad y relación de Laura Estrada con Chapoy fue confirmada por los periodistas Alejandro Zúñiga e Inés Moreno. “Laura Estrada es cercana a Pati Chapoy. No me ha querido dar detalles por discreción. Yo no sé quién es su fuente, pero sí me ha dado a entender cositas respecto a que hay cosas que la gente no sabe y están mal hechas por parte de la familia de Alex”, dijo Moreno en una reciente transmisión.

Hasta el momento, Alex Bisogno no ha hecho comentarios públicos sobre esta nueva acusación del presunto cobro del seguro. En entrevistas previas ha negado tener interés económico en la herencia de su hermano y ha reiterado que las cuentas bancarias permanecen intactas. Lo único que el ex conductor de Al Extremo supuestamente pide es la asistencia económica para su padre.