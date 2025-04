Elvira Monsell, actriz de clásicos de Televisa, pide ayuda para contactar a productores tras siete años sin trabajo

Elviara Monsell, quien tuvo una destacada carrera dentro de las telenovelas, recurrió a sus redes para pedir trabajo. (Ig @elviramonsell)

La actriz mexicana Elvira Monsell, conocida por su destacada trayectoria en telenovelas y programas unitarios, ha recurrido a las redes sociales para visibilizar una situación que la aqueja desde hace años: la falta de oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

Monsell, quien lleva más de cuatro décadas en el medio artístico, confesó que lleva siete años sin recibir ofertas de trabajo, lo que la ha llevado a un punto de frustración y desesperación.

En un video publicado en sus redes sociales, la actriz expresó su cansancio ante la falta de respuestas por parte de productores y directores.

“Ya me cansé de intentar todo esto, esa es la verdad. Pero bueno, hagamos un esfuerzo más. Yo se los agradezco”, declaró Monsell, visiblemente conmovida.

En los años 80, Elvira Monsell llegó a protagonizar importantes telenovelas, como Amor en Silencio, producida por Carla Estrada. (@elviramonsell)

La intérprete, recordada por su participación en producciones como Lo que callamos las mujeres, Por amar sin ley y Rosalinda, hizo un llamado a sus seguidores para que la ayuden a conectar con personas influyentes en el medio que puedan ofrecerle una oportunidad laboral.

La desconexión con los nuevos productores y directores

La actriz de 64 años explicó que uno de los principales obstáculos que enfrenta es la falta de contacto con los nuevos líderes de la industria.

Según detalló, muchos de los actuales productores y directores no están familiarizados con su trayectoria, lo que dificulta que pueda acceder a nuevos proyectos.

“Créanme, no es fácil… y menos con los nuevos. O sea, ¿cómo? Yo no tengo manera de llegar a ellos. No los conozco, no me conocen”, afirmó.

La actriz también compartió que fue motivada por su colega Mariazel, con quien trabajó en teatro, a no rendirse y a intentar nuevamente abrirse camino en el medio artístico.

La actriz mexicana pide apoyo en redes sociales para conectar con productores y directores de la industria (Foto: Instagram@elviramonsell)

Mariazel le sugirió que utilizara las redes sociales como una herramienta para ganar visibilidad y conectar con el público y los tomadores de decisiones.

Monsell, siguiendo este consejo, pidió a sus seguidores que la apoyen arrobando a productores o personas influyentes que puedan ayudarla a conseguir trabajo.

“Mariazel me motivó a intentar otra vez tener trabajo: a jalar más seguidores, a llegar a más gente, a reportarme con productores y con directores. Si me ayudan arrobando a productores o a gente que ustedes crean que me puede apoyar, va a estar maravilloso. Se los voy a agradecer muchísimo”.

Un rostro emblemático de la televisión mexicana

Elvira Monsell debutó en las telenovelas en 1977 con el melodrama Humillados y ofendidos, bajo la producción de Valentín Pimstein. Desde entonces, construyó una sólida carrera en la televisión, participando en clásicos como Amor en silencio, Carrusel de las Américas, LagGloria y el infierno y Rosalinda.

Durante los años 80 y 90, Monsell se consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación, destacando por su versatilidad y capacidad interpretativa.

El caso de Monsell abre debate sobre redes sociales y la valoración del talento frente a la popularidad (Foto: Instagram@elviramonsell)

En la década de los 2000, la actriz migró a TV Azteca, donde participó en producciones exitosas como Pobre diabla, Secretos del alma y el programa unitario Lo que callamos las mujeres.

Su última aparición en televisión fue en 2018, en el melodrama Por amar sin ley, producido por José Alberto ‘El Güero’ Castro para Televisa.

Desde entonces, no ha vuelto a ser convocada para nuevos proyectos, lo que la ha llevado a buscar alternativas para mantenerse activa en el medio.