Gobierno de CDMX prohíbe venta de marihuana y alcohol en vía pública por 4-20: “No habrá tolerancia”

El joven consumidor de Mariguana, Edgar Aguilar, hoy durante una entrevista para la agencia Efe, en las afueras de la Suprema Corte de Justicia en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, recordó que el movimiento cannábico celebrará este domingo 20 de abril, el día conocido como 4-20, por lo que se tienen previstas diversas actividades para promover la regulación del uso de la marihuana con fines recreativos en todo el país.

Por ello, informó que esta semana se reunió con algunos de los colectivos que encabezarán dichas actividades, con quienes acordó que no se permitirá la venta de marihuana ni de alcohol en la vía pública, como una medida para prevenir “desmanes” y actos de violencia.

“El próximo domingo 20 de abril se celebra en el mundo este movimiento 4/20, que son organizaciones del movimiento cannábico que buscan dar a conocer cuáles son sus luchas y qué es lo que buscan. En la Ciudad de México habrá distintas actividades.

“El día de hoy, viernes, me reuní con los organizadores de algunos de estos eventos y acordamos que no vamos a permitir ni la venta del producto ni la venta de alcohol y que los propios organizadores y el gobierno vamos a cuidar que no haya desmanes, que no haya violencia”, dijo en un video publicado en su cuenta de X.

En la misma publicación, el funcionario capitalino afirmó que confía “en la madurez” de los organizadores para cumplir con el acuerdo, advirtiendo que las autoridades no tendrán tolerancia con quienes vendan marihuana o alcohol en la vía pública.

No obstante, aseveró que el gobierno de la Ciudad de México continúa trabajando para promover que haya libertad de expresión para todos, pero apegada al respeto de las normas.

“Confiamos en la madurez de los organizadores, en la madurez de este movimiento y no va haber tolerancia para la venta en vía pública.

“Estamos trabajando para que todas estas expresiones sean expresiones donde se refrenden las libertades, pero donde se respeten las normas en la ciudad”, concluyó.

En el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis, haciendo un exhorto a que la Secretaría de Salud autorice el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión y el transporte de la planta a quienes lo soliciten, en el entendido de que este permiso no incluiría la importación, comercialización, el suministro o distribución de tales sustancias.

De acuerdo con cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre enero de 2021 y octubre de 2024, se han registrado un total de 21 mil 64 solicitudes de permisos para el consumo lúdico de marihuana.

Este número revela una tendencia en aumento, con un interés más pronunciado de los ciudadanos por acceder al uso recreativo de la planta.

Sin embargo, a pesar de este notable incremento en las solicitudes, los permisos concedidos han sido limitados, ya que de las solicitudes presentadas, sólo 6 mil 992 han sido aprobadas, lo que equivale a aproximadamente una de cada diez peticiones.