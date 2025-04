Explota polvorín en Tultepec, Edomex; no se reportan heridos

La explosión ocasionó una columna de humo que podía ser observada a la distancia (Captura de pantalla / X)

Durante el mediodía de este miércoles 16 de abril de 2025 se registró una fuerte explosión en el municipio de Tultepec. Cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la región de la colonia Trigotenco para atender el incendio de un polvorín clandestino. Autoridades no reportan personas lesionadas.

El evento fue confirmado por la Cruz Roja del Estado de México, así como por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCGIR) del Estado de México (Edomex), quienes notificaron la presencia de los cuerpos de emergencia en el lugar de la explosión y descartaron la existencia de personas heridas o afectadas durante el incendio, aunque sí hubo percances en tres terrenos.

En las redes sociales, usuarios documentaron el incendio con videos. De acuerdo con testimonios de vecinos en Tultepec, el estruendo cimbró las ventanas de las casas cercanas al lugar. De igual manera, la explosión propició la formación de una columna de humo blanco que podía ser observada a metros de distancia.

La explosión de un polvorín clandestino en Tultepec ocasionó una enorme columna de humo (X)

Según dieron a conocer las autoridades de protección civil, tras el reporte de una explosión en Tultepec, personal regional de dicha materia se movilizó hacia el lugar. Fue ahí donde identificaron un polvorín clandestino que estaba incendiándose tras el estallido.

La afectación no solamente tuvo lugar en el inmueble donde se encontraba el taller de fabricación clandestino. Las llamas también llegaron a otros dos terrenos, es decir un baldío y uno más donde se encontraba una vivienda. No obstante, no se reportaron personas lesionadas.

En otro de los reportes de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCGIR) del Estado de México (Edomex) confirmaron que no fue necesaria la evacuación de personas. Incluso, tras poco más de una hora de labor en el lugar del evento, lograron sofocar las llamas.

El incendio dañó tres inmuebles (X/@pciviledomex)

Además de bomberos y personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México (Edomex), en la sofocación de las llamas participó personal del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, UMPCyB Tultepec, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional. De igual manera, de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Pirotecnia de Tultepec y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

