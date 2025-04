Estos son los precios para el concierto de Dua Lipa en México

El estadio GNP Seguros recibirá a Dua Lipa en diciembre de 2025(Instagram/@dualipa)

El día de hoy a las 10:00 horas comenzó la preventa exclusiva para el concierto de Dua Lipa, debido a que días antes se anunció que quienes se registrarán en Dualipa.com recibirían un código que les permitiría comprar su boleto antes de la fecha oficial.

Dua Lipa, la cantante y compositora inglesa se presenta en México como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour para promocionar su nuevo álbum.

La presentación se llevará a cabo en el estadio GNP Seguros en la Ciudad de México este 1 y 2 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

¿No lograste comprar tu boleto hoy?

Precios para el concierto de Dua Lipa van desde $829.50 más cargos de servicio (Ocesa)

El próximo jueves 10 de abril puedes adquirir tus boletos en la venta general, a través de Ticketmaster y también en taquillas del estadio.

Estos son los precios para Dua Lipa en México:

General A - $2,537.50

General B - $1,561.50

Zona GNP - $3, 879.50

Naranja B - $ 1, 927.50

Verde B - $ 2, 781.50

Naranja C - $829.50

Verde C - $1,317.50

Los cargos por servicio se añadirán por separado y se aplicarán al finalizar la compra.

Hasta el momento no hay fechas para otras ciudades en nuestro país. Sin embargo, la cantante se caracteriza por sorprender a sus fans, así que podría lanzar más fechas para presentarse. Dua Lipa presentará Radical Optimism Tour, en países como Argentina, Chile y Brasil.

¿Qué canciones interpretará?

Dua Lipa llevará su gira mundial a otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile y Brasil (Instagram/ @duaLipa)

El setlist para Radical Optimism Tour está conformado por canciones que la posicionaron en la cima así como sencillos nuevos de su próximo álbum.

Además, durante la gira, la cantante ha interpretado canciones de artistas locales en cada ciudad que visita, como en Sídney, donde cantó “The Less I Know the Better” de Tame Impala.