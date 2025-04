Extranjera asegura que por ser rubia no le creen que hable español en Quintana Roo: “Me hablan en inglés”

Crédito: Captura de pantalla / TikTok

Una mujer de origen español aseguró que en Cancún, Quintana Roo, las personas no le creen que hable español por ser rubia y de ojos claros, ya que siempre la consideran anglófona.

A través de redes sociales, la extranjera compartió las cosas más divertidas que le pasan en México solo por ser rubia, ya que en los establecimientos suelen confundirla y le hablan en inglés.

“Entro a una tienda y me hablan en inglés, pues podrían pensar que soy gringa, que suele pasarme mucho por los ojos claros y el pelo rubio, pero lo más gracioso es que cuando español hay gente que se sorprende”, comentó la extranjera.

Según la mujer, las personas sorprendidas se acercan y le cuestionan si de verdad sabe hablar español, lo que lleva a preguntarles su nacionalidad.

Además, aseguró que es común que en los restaurantes los meseros le pregunten si está segura de querer la carta en español.

“Algún gringo me ha visto y me ha dicho: oye tienes que pasarme el número de tu profesor de español, es que tienes súper buen nivel. Y yo como: no, no, es que te equivocas, es una de mis dos lenguas maternas", señaló.

La española aseguró que en los restaurantes suelen entregarle la carta en inglés porque creen que es estadounidense. Crédito: TikTok/@mexicanachafa

Ante sus comentarios, decenas de personas criticaron a la mujer por considerar que solo se trata de su cabello rubio y ojos de color, por lo que la llamaron “exagerada”.

“En México hay muchos rubios, no exageres”; “Cancún está lleno de turistas de EEUU, no le veo lo raro de que te confundan”; “Como si fuera extraño ver mujeres rubias en México”; “Como si en México no hubiera rubios”, entre otros.

Diferencias culturales entre México y España

México y España comparten raíces históricas debido a la influencia colonial, pero también presentan diferencias culturales significativas. En la gastronomía, mientras que España es conocida por su dieta mediterránea basada en aceite de oliva, mariscos y jamones, México destaca por su cocina picante y diversidad de ingredientes como el maíz, los frijoles y el chile.

En el ámbito social, en México hay una marcada influencia de la familia como centro de la vida social, con tradiciones como las reuniones familiares amplias. En España, aunque la familia también es importante, las dinámicas suelen ser más individualistas, especialmente en generaciones jóvenes.

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera española ondea sobre la Bolsa de Madrid, España. 1 de junio de 2016. REUTERS/Juan Medina

La religión, predominante en ambos territorios, tiene expresiones distintas. En México, las manifestaciones religiosas son más fervientes, con eventos como las celebraciones a la Virgen de Guadalupe. En España, aunque el catolicismo también es relevante, se viven de manera más cultural que devocional, como en las procesiones de Semana Santa.

Finalmente, el lenguaje refleja diferencias regionales a pesar de compartir el español. Hay variaciones en vocabulario, expresiones y modismos. Por ejemplo, palabras como “coche” en España se traducen a “carro” en México. Estas diferencias muestran cómo dos países ligados históricamente se han desarrollado con identidades propias.