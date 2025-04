Melenie Carmona, hija de Alicia Villarrreal, sorprende con cambio físico tras someterse a liposucción

La joven compartió el proceso físico al que se sometió hace unas semanas. Crédito: IG, meleniecarmona

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió con sus seguidores la cirugía física a la que se sometió a inicios de año, pero que por distintas cuestiones no había podido hacer pública.

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de “Juego de Voces” dio a conocer que se realizó una liposucción que actualmente cuida con ejercicio.

“Les tengo que contar, quería hacer un video en TikTok de todo lo que sucedió, pero bueno, se los cuento. Me operé el 7 de enero, me hice lipo con trasferencia y quería grabarles el post, pero pasaron muchas cosas, no pude. Luego llegue a Monterrey, y debido a ciertas situaciones no pude subir el video”, reveló.

(Captura de pantalla / Instagram)

Además de la cirugía estética, la joven mencionó que realiza ejercicio constantemente, lo que le ha permitido tener mejores resultados del procedimiento al que se sometió.

“Sí, hago bastante ejercicio, de 4 a 5 veces a la semana, y se nota mucho el resultado porque me operé”, agregó.

(Captura de pantalla / Instagram)

Tras compartir la noticia, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, por lo que la joven compartió nuevo contenido en su cuenta aludiendo al número de vistas que tuvo su reciente historia, en la que luce su cuerpo completo después de hacer ejercicio.

Alicia Villarreal defiende a su hija de los ataques tras denuncia contra Cruz Martínez

Antes de que la hija de Arturo Carmona hiciera públicos sus cambios físicos, la cantante de “Te quedó grande la yegua” tuvo una exitosa presentación en el Auditorio Nacional de CDMX.

En un breve encuentro con la prensa, se pronunció sobre los ataques que ha recibido su primogénita, pues tras demandar a Cruz Martínez, aseguraron que no apoyaba a la intérprete del regional mexicano.

“Me duele mucho, me lastima que digan tantas cosas de ella, que la involucren con cosas que no sé a quién se le ocurren. No es correcto que le hagan eso a una chamaca”, declaró.

(Foto Instagram: @meleniecarmona)

Asimismo, al igual que en su entrevista con Pati Chapoy para “Ventaneando”, Villarreal aseguró que ha aprendido mucho de ella, lo que le permitió denunciar pública y legalmente la situación que vivió con su esposo previo a uno de sus conciertos en Michoacán.

“La verdad ha vivido y ha procesado también otras cosas diferentes. Yo de ella he aprendido esto, de ella he aprendido a que no más, a mí no, yo tengo mucho amor propio, yo soy fuerte y yo no me lo permito”, sentenció.