Felipe Gil da sus primeras declaraciones tras ‘matar’ su identidad como Felicia Garza: “No quería ser referencia para infantes”. (Infobae México / Jovani Pérez)

El cantautor Felipe Gil reapareció para hablar sobre su retorno a la identidad masculina y la “muerte” simbólica de Felicia Garza. Luego de varios años de identificarse como mujer trans, el compositor decidió volver a ser Felipe Gil, una decisión que, según allegados, estuvo marcada por eventos personales y emocionales de gran impacto.

Los motivos de su ‘destransición’

En una breve llamada con el canal de YouTube de Flor Rubio, el artista pidió a la prensa que respete su privacidad y deje de buscarlo. “Me ha hablado todo el mundo, entonces te lo voy a decir a ti: no doy entrevistas, no contesto nada, hace tiempo me retiré de la vida pública”, expresó.

Rubio explicó que su colaborador, ‘El Chiapaneco’, amigo cercano del compositor, le compartió detalles sobre esta decisión. “Felicia Garza tomó la decisión de volver a ser Felipe Gil por la muerte de su hija, que lo marcó terriblemente. Esto ayudó a que él volviera a acercarse a su familia, de la cual estaba muy alejado, justamente por esta transición”, detalló.

Además, Rubio señaló que el cantante no está de acuerdo con la transición de menores. “Es muy diferente cuando tomas la decisión siendo un adulto. No quería ser referencia para infantes”, afirmó.

Más de cinco décadas de legado artístico consolidan a Felipe Gil como un referente en la música mexicana (Archivo)

El impacto emocional en Felipe Gil

Carlo Uriel, colaborador del programa, indicó que otro factor determinante en su decisión fue el malestar consigo mismo. “Por la muerte de su hija cayó en una fuerte depresión y, en un viaje de introspección, no le gustó lo que había hecho en su transición”, explicó.

Según Uriel, este proceso reavivó en el compositor sentimientos de rechazo hacia su identidad trans. “Me cuentan que renació en él una visión homofóbica que antes tenía. Se empezó a dar mucho asco, sintió odio hacia él mismo y decidió hacer un punto final a Felicia Garza”, agregó.

Gabo Cuevas reveló que Felipe Gil solicitó nuevamente el cambio de identidad en sus documentos oficiales. Esto refuerza la idea de que su decisión no es temporal, sino un regreso definitivo a su identidad anterior.

El deseo de recuperar a su familia

Paralelamente, la revista TVNotas informó que, pese a este cambio, no ha logrado establecer puentes con su familia. Incluso, su situación emocional parece no haber mejorado del todo. “Está deprimido y solo, y no quiere que sus últimos días de vida sean así. Le digo que no piense eso, que todavía le falta mucho por hacer, pero su único deseo es volver a estar cerca de su familia”, mencionó un allegado.

Un sacrificio por la aceptación

Felipe Gil luchó para que se le reconociera como mujer trans y se convirtió en una voz importante dentro de la comunidad. No obstante, la necesidad de estar cerca de su familia tuvo mayor peso en su vida.

“Aunque dice que está bien, sé que volver a ser Felipe también le duele. No fue aceptado por sentirse mujer y eso le pesó. Su familia siempre lo discriminó. Ahora, lo único que quiere es abrazarlos y tener comunicación con ellos. Ha hecho todo para que eso suceda”, concluyó la fuente.

El caso de Felipe Gil sigue generando opiniones divididas entre quienes apoyan su decisión y quienes lamentan la presión social que lo llevó a tomar este camino.