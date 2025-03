Ex esposa de Poncho Cadena lanza fuerte advertencia a Litzy tras comprometerse con el chef

El amor entre la cantante y el chef nació durante el reality MasterChef Celebrity. (@litzyoficial)

Litzy y Poncho Cadena sorprendieron a propios y extraños al anunciar su compromiso el pasado mes de enero, luego de haber comenzado una relación al concluir su participación en MasterChef Celebrity.

Fue durante las grabaciones del reality de cocina donde la cantante y el exitoso chef se conocieron, pero hasta que terminaron su participación en el proyecto decidieron darse una oportunidad en el amor.

Sin embargo, no todo parece estar perfecto entre la pareja pese a estar comprometidos, pues una fuente cercana al chef reveló para la revista “TV Notas” la fuerte amenaza que Marcela Morales, ex esposa de Poncho Cadena, lanzó para la intérprete mexicana a pocos meses de llegar al altar.

“Una vez, Poncho respondió al celular en altavoz y Marcela (su ex esposa) escuchó que ahí estaba Litzy. Furiosa, le gritó: ‘Ni creas que te vas a quedar con mi patrimonio. No lo voy a permitir’”, contó para el medio.

Ex esposa del chef no estaría de acuerdo con su relación con Litzy. (@litzyoficial, @donponchocadena)

Asimismo, detalló que los reclamos por parte de su ex pareja vienen porque cree que Litzy solo está interesada económicamente en el chef, situación que le molesta bastante.

“Marce asegura que Litzy solo está con Poncho por el dinero. Piensa que va por los negocios, porque Poncho le dijo un día que sería bueno que se sentaran a platicar y ordenar las cosas”, detalló.

Más allá de ser ex esposos, varios de los negocios de Cadena están a nombre de Marcela Morales, pues es su mánager y lleva varios aspectos de la contabilidad; y aunque dejaron de ser pareja, se dice que nunca habían tenido problemas por ese tema hasta la llegada de Litzy.

“Dice que, a raíz de que anda con Litzy, él empezó a estar más al pendiente de los números y los negocios, cuando por años, nunca se había preocupado. Marce piensa que se deja manipular por Litzy”.

Ex esposa de Poncho Cadena no estaría feliz con la presencia de Litzy en sus vidas. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Aseguran que los hijos de Poncho Cadena no tienen una buena relación con Litzy

Además de la supuesta amenaza que Marce Morales le habría hecho a la cantante, también se reveló que los hijos del chef no han terminado de aceptar la nueva relación de su papá.

“Sé que no aceptan del todo a Litzy. Ya la conocieron y, aunque no hubo ningún pleito, ellos no la ven con buenos ojos. No sé si se dejen influenciar por su mamá, pero también se dan cuenta de que Poncho está vuelto loco por su novia”. expresó.

La persona cercana al chef, aseguró que sus hijos son su adoración, por lo que tiene la esperanza de que con el paso del tiempo se den la oportunidad de conocer mejor a Litzy.